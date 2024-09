ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年秋に、ポケモン史上初のDJポケモンたちによる、ハロウィーン・パーティを期間限定で開催!

パークオリジナルコスチュームを身にまとった「DJピカチュウ」と、ポケモン史上初登場となる「DJゲンガー」が超興奮体験でパーティ会場を盛り上げます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケットモンスター」ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ2024

開催場所:グラマシーパーク

開催期間:2024年9月5日(木)~11月4日(月)

開催時間:日によって異なる ※サンセットショーは、2024年10月14日(月)~11月4日(月)に開催します

子どもから大人まで、世界中で愛されるポケモン。

2023年春から開催している、誰もが“超熱狂”できる「NO LIMIT!パレード」でパークに初登場し、ゲストに超興奮体験を届けています。

2024年もユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋に、パーク史上初めてポケモンたちによるショーが登場!

舞台はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの圧倒的なスケールとクオリティによって完成したパーティ会場。

パークオリジナルコスチュームを身にまとった「DJピカチュウ」と、

「DJゲンガー」がゲストを超興奮体験で盛り上げます。

軽快なビートの音楽と、ド派手な映像に合わせて、ポケモンの世界観に没入し、一緒に踊ることができる日本初のデータイムショーです。

軽快なビートが鳴り響けば、ポケモンたちによる最高にユカイなハロウィーン・パーティがスタート!

DJはピカチュウ&ゲンガー。

ノリノリの音楽とド派手な映像に合わせてジャンプ&クラップ!

みんなで力を合わせてボルテージを溜めれば、とびきりの技も飛び出してテンションは最高潮に。

ゴーストポケモンたちも大暴れして、もうステージはお祭り騒ぎ☆

これまで多くの世界最高のエンターテイメントを届けしてきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンによる、進化し続けるハロウィーン・イベントに今後も注目です☆

