¡ÖNewJeans¤ÎÇÓ½ü¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤é¤«¡©¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¡Èºï½ü¡É¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢ADOR¤Ë¶¯¤¯È¿È¯
NewJeans¤Î¡ØDitto¡Ù¡ØETA¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿À©ºî²ñ¼Ò¡ÖDolphiners Films¡×¤Î¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤¬¡¢NewJeans¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡Ä¥ß¥óÂåÉ½²òÇ¤¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢NewJeans¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ØDitto¡Ù¤ä¡ØETA¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò±é½Ð¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢ADOR¤ÎÍ×µá¤ÇNewJeans´ØÏ¢¤Î±ÇÁü¤òºï½ü¤·¡¢¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆADOR¤Ï9·î3Æü¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¸ø¼¨¤ò¾å¤²¡¢¡ÖDolphiners Films¤¬SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËºÜ¤»¤¿¡ØETA¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢²áµî¤Ë¹¹ð¼ç¤È¤â°Û¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿ÊÔ½¸Êª¤Ç¡¢¹¹ð¼ç¤È¤Î¶¨µÄ¤Ê¤·¤ËÌµÃÇ¤Ç·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËADOR¤Ï¡ÖDolphiners FilmsÂ¦¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ç¼¨ÃæÃÇ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡È¥Ñ¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É¤Ê¤É¤ÎNewJeans¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÇÁü¤Îºï½ü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ÎÃæ»ß¤òÍ×µá¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢ADOR¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±ÄÀ¯ºö¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤Ï¡¢¡ØDitto¡Ù¡ØOMG¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥Ò¥¹¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Dolphiners Films¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥Ò¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢NewJeans¤Î¥Õ¥¡¥óÌ¾¡ÖBunnies¡×¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ADOR¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºï½ü¤·¤í¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ÎÃæÃÇ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤¬È¿ÏÀ¤·¤¿¡£Ê¸Ëö¤Ë¤ÏÈéÆù¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤Û¤É¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÈ¿È¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖNewJeans¤ÎÇÓ½ü¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×
¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤Ï9·î3Æü¸á¸å¡¢¡Öº£Æü¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿»ö¹à¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅö»þ¡¢À©ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿3¼Ò¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥È¤òDolphiners Films¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼Î©¾ìÊ¸¤Ë¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Âè»°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¸ÀÏÀ¥×¥ì¡¼¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢Áàºî¡Ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¹ð¶È³¦¤ÎÉÔÊ¸Î§¤òÌµ»ë¤¹¤ë½èÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¿®µÁ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹ÔÆ°¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢ADOR¤¬Ãøºî¸¢¤È¾ÓÁü¸¢¤ò»ý¤Ä±ÇÁü¤Ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Î¤ß¸ø³«¤Ç¤¡¢Âè»°¼Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æºï½ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤ÆADOR¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡Öºï½üÍ×ÀÁ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤È¿©¤¤°ã¤¦¡£
¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÎÆüÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢°ìÊýÅª¤Ë·îÍËÆü¤Î¸áÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡Ê±ÇÁü¤ò¡Ëºï½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐDolphiners Films¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤ê¡¢°ãÌóÈ³¤È¤·¤ÆÍÑÌòÂå¶â¤Î2ÇÜ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤È¶¼Ç÷¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤â¤·¤«¤·¤Æºï½ü¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾ï¼±Åª¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò¼«¤éÇ³¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´ÆÆÄ¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥Ñ¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢»ä¤¬±é½Ð¤·¤¿¡ØDitto¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢ADOR¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤ÎÊó½·¤â¤Ê¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ëº£¤µ¤é»ä¤¬ÆÍÁ³¡¢²¿¤ÎÆ°µ¡¤â¤Ê¤·¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿Ìä¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDolphiners Films¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¡¢ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÌµÊó½·¤Çºî¶È¤ò¼«Ç¤¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£¤ÎADOR¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤òÊ¤¤¹ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ò¼õ¤±¤Æ¤â±ÇÁü¤òºï½ü¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Èà¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¹ç°Õ»ö¹à¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬ÉÔËþ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Dolphiners Films¤ò·ÀÌó°ãÈ¿¤ª¤è¤Óµõµ¶»ö¼ÂÎ®ÉÛ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¬Ã²´ê½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡¢HYBE¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¤òÃÇ¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢NewJeans¤ÎÇÓ½ü¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤é¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢±ø¤¤¸ÀÏÀ¥×¥ì¡¼¤Ç¿¿¼Â¤òÏÄ¤á¤ë¤Ê¡£¤³¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤»¤Þ¤¿¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ØDitto¡Ù¤ä¡ØETA¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤À¤±¤Î¿§ºÌ¤ÈNewJeans¤Î´¶À¤¬¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤È¹âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áNewJeans¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤µ¤¨¡¢º£²ó¤ÎADOR¤ÎÁªÂò¤ò»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¡¢Íý²ò¤·Æñ¤¤¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£