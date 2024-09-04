【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE Ver.1.5：2種】2025年2月下旬 発売予定価格 モンキー・D・ルフィ Ver.1.5：10,450円ボア・ハンコック Ver.1.5：10,890円

メガハウスは、アクションフィギュア「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE モンキー・D・ルフィ Ver.1.5」および「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ボア・ハンコック Ver.1.5」を2025年2月下旬に発売する。9月5日10時より予約受付を開始予定で、価格は10,450円より。

本商品は、アニメ「ONE PIECE」よりモンキー・D・ルフィとボア・ハンコックを同社の「ヴァリアブルアクションヒーローズ」シリーズで立体化したもの。ルフィはVer.1.5として装いを新たに新登場し、布製マントによってよりプレイバリューが高い仕様となっている。

またハンコックは衣装がリニューアルされ、作中で“世界一の美女”と謳われるその姿を最大限に再現。「見下しすぎ」のポーズやメロメロ甘風のエフェクトパーツなど飾って触って楽しめる商品となっている。

【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE モンキー・D・ルフィ Ver.1.5】【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ボア・ハンコック Ver.1.5】

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

