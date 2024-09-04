「ONE PIECE」よりルフィとハンコックのアクションフィギュアがリニューアル！ メガハウスより2025年2月発売
【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE Ver.1.5：2種】
2025年2月下旬 発売予定
価格 モンキー・D・ルフィ Ver.1.5：10,450円
ボア・ハンコック Ver.1.5：10,890円
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2025年2月下旬 発売予定
価格 モンキー・D・ルフィ Ver.1.5：10,450円
ボア・ハンコック Ver.1.5：10,890円
メガハウスは、アクションフィギュア「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE モンキー・D・ルフィ Ver.1.5」および「ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ボア・ハンコック Ver.1.5」を2025年2月下旬に発売する。9月5日10時より予約受付を開始予定で、価格は10,450円より。
本商品は、アニメ「ONE PIECE」よりモンキー・D・ルフィとボア・ハンコックを同社の「ヴァリアブルアクションヒーローズ」シリーズで立体化したもの。ルフィはVer.1.5として装いを新たに新登場し、布製マントによってよりプレイバリューが高い仕様となっている。
またハンコックは衣装がリニューアルされ、作中で“世界一の美女”と謳われるその姿を最大限に再現。「見下しすぎ」のポーズやメロメロ甘風のエフェクトパーツなど飾って触って楽しめる商品となっている。【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE モンキー・D・ルフィ Ver.1.5】 【ヴァリアブルアクションヒーローズ ONE PIECE ボア・ハンコック Ver.1.5】
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション