【Riot Games:地域別価格改定】9月19日(日本時間)より開始

Riot Gamesは、同社のゲーム「VALORANT」、「リーグ・オブ・レジェンド」などのゲーム内通貨の価格が調整を日本時間9月19日より実施する。

今回の価格改定について「世界経済の変動に伴う為替レートや各地域の経済状況の変化に対応するため」とコメントし、「為替レートは常に変動しているため、地域間の価格のバランスを取ること」を目的として調整を実施する。

対象となるゲームは「リーグ・オブ・レジェンド(PC版)」、「チームファイト タクティクス」、「レジェンド・オブ・ルーンテラ」、「VALORANT」、「リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト」。

日本では「VALORANT」で20%、「LoL」で7%などの値上げが実施される。

また、価格改定の適用に先立ち、価格が上昇する地域において、クライアント内でのゲーム内通貨購入時に追加のボーナスを付与するキャンペーンを日本時間9月5日1時より実施される。

一部地域のサーバーでは、日本時間9月19日にゲーム内通貨の価格改定が行われます。価格が上がる地域がある一方、価格の下がる地域や変更がない地域もあります。… - Riot Games Japan (@RiotGamesJapan) September 3, 2024

(C) 2024 Riot Games, Inc. All Rights Reserved.