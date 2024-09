富士急ハイランドにある「トーマスランド」にて、ハロウィンイベント「トーマスランド ハロウィン2024」を開催。

ハロウィンらしい装飾が施され、アトラクションがカラフルでかわいいらしいハロウィン限定バージョンで登場します!

「仮装パレード」や「体験型アートイベント」などもあり、カボチャを使ったハロウィン限定メニューも楽しめるイベントです☆

富士急ハイランド「トーマスランド ハロウィン2024」

開催期間:2024年9月14日(土)〜10月31日(木)

富士急ハイランドにある日本唯一の『きかんしゃトーマス』屋外テーマパーク「トーマスランド」にて、「トーマスランド ハロウィン2024」を開催。

期間中、ランド内は大きな「おばけかぼちゃ」やカラフルでかわいらしい「おばけのフラッグ」で装飾され、一部アトラクションの演出はハロウィン限定仕様に!

子どもたちに大人気の「トーマスランド PLAY ON!」がハロウィン特別バージョンにパワーアップするほか、10月末にはハロウィンらしい「仮装パレード」も実施されます。

「仮装パレード」は、お気に入りの仮装で参加してパーク内を練り歩き、お菓子のつかみ取りも楽しめる限定イベントです☆

また、芸術の秋にちなみ「みんなでつくって!あそんで!」をテーマにした、体験型アートイベントも開催。

さらに「トーマスランドパス」を購入すると、来場特典としてハロウィン特別缶バッジがもらえます。

そしてトーマスランド内にある12種類のアトラクションが1日乗り放題で楽しめるお得な新チケット「トーマスランドパス」の購入者には、来園特典をプレゼント。

2024年はNewルックデザインを使用した新施設も登場し、ますます楽しくパワーアップした「トーマスランド」全体が、愉快なハロウィンムードに包まれるイベントです!

「トーマスランド PLAY ON!」ハロウィンVer.

開催日時:土日祝日 14時00分〜 ※予定

場所:トーマスモニュメント前

参加料:無料

※雨天時は内容が変更、中止となる場合があります

子どもたちに大人気のライブパフォーマンスショー「トーマスランド PLAY ON!」が、期間限定でハロウィン特別バージョンに!

お兄さん・お姉さんと一緒に、おばけになりきってダンスをしたり、親子で身体を動かしたりと一緒に楽しめる内容です。

ハロウィン仮装パレード

開催日時:2024年10月26日(土)、27日(日)

参加料:無料

みんなで仮装をして、トーマスランド内を練り歩く「ハロウィン仮装パレード」

お兄さん・お姉さんと一緒に、ランド内を元気いっぱいに行進して、楽しい思い出を作れます☆

また、パレード参加者限定の「お菓子のつかみ取り」を実施。

個性あふれる仮装で参加したいイベントです!

みんなで楽しいハロウィン限定アトラクションパフォーマンス

ハロウィン限定ステッカー ※イメージ

開催期間:2024年9月14日(土)〜10月31日(木)

対象アトラクション:

1)トーマスとパーシーのわくわくライド

2)トーマスとダンシングパーティー

3)トーマスのたからさがし大冒険

※ステッカー配布は「トーマスとパーシーのわくわくライド」のみ、小学生以下のお子さんにお渡し

※無くなり次第配布終了

期間中は「トーマスとパーシーのわくわくライド」「トーマスとダンシングパーティー」「トーマスのたからさがし大冒険」の、出発前や乗車中の演出がハロウィン仕様に変更。

さらに「トーマスとパーシーのわくわくライド」に乗車した子どもたちは、ハロウィン限定ステッカーがもらえます☆

トーマスランドパス購入者にハロウィン限定オリジナル缶バッジをプレゼント

ハロウィン限定オリジナル缶バッジ ※イメージ

開始日:2024年9月14日(土)〜

配布場所:第一入園口、第二入園口、園内チケット売場、ステーションショップ

※缶バッジは小学生以下のお子様限定でお渡し

※無くなり次第配布終了

「トーマスランドパス」を購入すると、来園特典としてハロウィン特別缶バッジをプレゼント。

小学生以下の子ども限定で、記念になるグッズがもらえます!

トーマスランドパス

料金:

大人・中高生 3,000円〜3,500円

小人 2,500円〜2,800円

幼児・シニア 2,000円〜2,300円

販売場所:公式オンライン、現地チケット販売窓口ほか

トーマスランド内にある、12種類のアトラクションを一日乗り放題で楽しめるお得なチケットを販売。

遊園地デビューのお子さんや、思う存分トーマスランドを満喫したい方におすすめのパスです!

ハロウィン手形足形アート&塗り絵アート

開催日時:

ハロウィン手形・足形アート 2024年9月14日(土)〜16日(月祝)、各日11時00分〜

塗り絵アート 2024年9月21日(土)〜23日(月祝)・10月12日(土)〜27日(日)の土日祝、各日11時00分〜

開催場所:トーマスランド内ガゼボ

定員:各日50名

料金:無料

芸術の秋にちなみ、手形足形アートとぬりえアート、2種類のアートに挑戦できる企画も登場。

「ハロウィン手形足形アート」は、水性絵具を使って子どもの手や足の形をとり、成長過程を記録に残せるアートが作れます☆

特別デザインの用紙に、お子さんの手や足のスタンプするだけで、ハロウィンにちなんだイラストが完成。

出来上がった作品は「敬老の日」に、おじいちゃん・おばあちゃんへのプレゼントにもピッタリです。

また、「ハロウィン塗り絵アート」では「トーマス」や「パーシー」を、クレヨンや色鉛筆で彩り、世界で1枚だけの作品を作れます!

ハロウィンメニュー

トーマスランド内にある3つの飲食施設では、ハロウィン限定メニューを提供。

見た目にも楽しい限定メニューが登場し、ハロウィン気分を満喫できます。

トーマスレストラン

ハロウィンパーティーカラフルラビオリ

メニュー名・価格:

ハロウィンパーティーカラフルラビオリ・1,180円(税込)

アツアツかぼちゃ入りラザニア・1,280円(税込)

トーマスのかぼちゃプリン・980円(税込)

「トーマスレストラン」では、見た目も楽しい華やかなハロウィンメニューを用意。

「ハロウィンパーティーカラフルラビオリ」は、カラフルなパスタ生地でジャガイモのペーストを包んだ料理です。

アツアツかぼちゃ入りラザニア

濃厚なチーズとカボチャの「アツアツカボチャ入りラザニア」や

トーマスのかぼちゃプリン

カボチャの甘みを感じられる「トーマスのカボチャプリン」など、ハロウィンらしいカボチャを使ったメニューも楽しみめます!

トップハム・ハット卿夫人のおやつ屋さん

ホイップと紫芋のスペシャルワッフル

メニュー名・価格:

ホイップと紫芋のスペシャルワッフル・800円(税込)

紫芋ブルーベリーサンデー・700円(税込)

「トップハム・ハット卿夫人のおやつ屋さん」では、「ホイップと紫芋のスペシャルワッフル」や「紫芋ブルーベリーサンデー」をなど提供。

紫芋ブルーベリーサンデー

ハロウィンらしい紫のカラーを、紫芋やブルーベリーを使って表現しています。

カインドリー婦人のキッチン

かぼちゃのスコーンホイップサンド

メニュー名・価格:

かぼちゃのスコーンホイップサンド・650円(税込)

ニアのかぼちゃマフィン 650円(税込)

ほっこりかぼちゃパイ・650円(税込)

「カインドリー婦人のキッチン」にも、様々なハロウィン限定メニューがラインナップ。

ニアのかぼちゃマフィン

「かぼちゃのスコーンホイップサンド」や「ニアのかぼちゃマフィン」

ほっこりかぼちゃパイ

「ほっこりかぼちゃパイ」などのカボチャを使ったおやつは、ちょっと小腹が空いたときにもぴったりです☆

ハロウィンらしい装飾が施されたランド内で、仮装パレードや体験アート、ハロウィン限定メニューを楽しめるイベント。

富士急ハイランドの「トーマスランド ハロウィン2024」は、2024年9月14日から10月31日まで開催です!

