【モデルプレス=2024/09/04】BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するHYBE。そのHYBE MUSIC GROUPレーベルのHYBE LABELS JAPANが手掛ける、日本発のグローバルグループ&TEAM(エンティーム)が3日、結成2周年を迎えた。同日、アニバーサリーイベント『&TEAM 2nd Anniversary[縁 DAY]』を東京ガーデンシアターにて開催。夜公演では、メンバーからのサプライズも行われた。

◆&TEAM、原点・特別な思い出の地で2周年迎える

◆日本発のグローバルグループ・&TEAM

東京ガーデンシアターは、ちょうど2年前の2022年9月3日に『&AUDITION - The Howling -』のファイナルラウンドが行われ、&TEAMがEJ(ウィジュ)・FUMA(フウマ)・K(ケイ)・NICHOLAS(ニコラス)・YUMA(ユウマ)・JO(ジョウ)・HARUA(ハルア)・TAKI(タキ)・MAKI(マキ)の9人で結成された思い出の地。「Scar to Scar」で圧巻の登場を見せると、&TEAMが結成される前より、デビューメンバーとして『&AUDITION -The Howling-』に参加していたEJ、K、NICHOLAS、TAKIによる『黒の月: 灰色の都市』のオリジナルサウンドトラック「W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)」を9人バージョンで披露し、&TEAMとLUNE(ルネ/Eはアキュート・アクセントを付したもの/ファンネーム)にとって意味深い特別な場所で実施されたアニバーサリー公演がスタートした。イベントでは、ケミ(※相性の良い2人やコンビネーションを韓国語で表した言葉)の化学反応を見せる「化学テスト」や、ユニットであいみょんや藤井 風などの楽曲でのカバーステージが行われたほか、デビューの瞬間やこれまでのライブの様子など、&TEAMのこれまでの軌跡をまとめた映像も公開された。夜公演では、メンバーそれぞれからLUNEへの手紙のサプライズが。Kは、手紙を読み上げながら、周りがデビューをしていくなか練習生として活動していた時期について「苦しい時期だった」と話し、「そんな時にいつも支えになったのはファンの方々でした」と涙。「何よりみなさんがいなければ、僕たちは日本からグローバルへ行くことはできません。僕たちの今の目標は日本で1番のグループになる事です。いつか日本でも世界でもトップになって活躍できる&TEAMとLUNEになりたいです」と熱い想いをのせた手紙に会場全体が涙に包まれた。&TEAMは、2022年12月7日にDebut EP「First Howling : ME」でデビュー。2024年8月7日に2nd SINGLE「青嵐(Aoarashi)」をリリースし、初週売り上げ枚数は前作を上回る46.1万枚、総出荷数は60万枚超えと自己最高記録を更新し続けている。さらに、8月13日午前に「青嵐(Aoarashi)」MVが自己最速で1,000万再生を達成し、止まらぬ勢いを見せている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】