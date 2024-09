ヴィクター・オシムヘンのガラタサライ移籍が決定的と噂される中、彼にまつわる興味深いデータが話題となっている。



そのデータとは、イタリアサッカーに関する統計情報を提供する『OptaPaolo』が公式SNSで発表したもので、セリエAにおける1ゴールあたりの出場時間比率の優れた選手歴代トップ5だ。



それによるとオシムヘンは125分ごとに1ゴールを決めており、歴代3位。127分ごとに1ゴールを決めたクリスティアン・ヴィエリの上にランクインした。5位はユヴェントスで活躍したフランス人ストライカーのダビド・トレゼゲで、128分ごとに1ゴールを決めている。





125 - Only Cristiano Ronaldo (one goal every 104 minutes on average) and Ronaldo (one goal every 117') have a lower minutes/goal on average than Victor #Osimhen (one goal every 125 minutes) in Serie A in the three points for a win era (since 1994/95) - min. 10 goals. Giant. pic.twitter.com/oJ8M4qGtWB