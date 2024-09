ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で8月8日より独占配信中の“BTSユニット初”のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』(全8話、毎週木曜日1話ずつ配信)は、あす5日より配信開始となる第6話より、JIMIN(ジミン)とJUNG KOOK(ジョングク)がいよいよ日本の札幌へ上陸。札幌編のポスタービジュアル2種&特別メッセージ映像が解禁となった。

世界的スーパースター・BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った本作。現在配信中のエピソードでは、アメリカの大自然を満喫し、さまざまなアクティビティに挑戦したり、特別ゲストにBTSメンバーのVを迎えた済州島では、おいしいものを食べ、わちゃわちゃはしゃいでみせる無邪気な3人の姿が見られたり、ファンにとっては尊いシーンの連続となっている。今回解禁になったのは、札幌で撮影された2種類のポスター。ニット帽をかぶり、スノーボードウェアに身を包んだ2人がリラックスモードでピースサインを向けたビジュアルと、JIMINに雪合戦をしかけ、いたずらっ子な一面をみせるJUNG KOOKのマンネらしさあふれるビジュアル。特別メッセージ映像では、「アンニョハセヨ(こんにちは)、ARMYの皆さん」とJIMINとJUNG KOOKが息ぴったりにあいさつ。『Are You Sure?!』で描かれる彼らのありのままの旅をARMYたちが楽しんでくれているか、気に掛けるJIMIN。JUNG KOOKも、「まだまだエピソードが残っているので絶対に見逃さないでくださいね」とメッセージを寄せている。最後は、一緒に「アンニョーン!(バイバイ)」と手を振りながらみせる満面の笑顔にも注目だ。札幌では、スノーボードや温泉、日本食などを楽しみ、彼らの旅も終盤へ。季節を越えて、さまざまな土地で過ごしたふたりが、自分たちにとって見つけた“Sure(確か)”なものとは?一緒にJIMINとJUNG KOOKの旅の終わりを見届けよう。■一夜限りの『Are You Sure?!』ウォッチパーティー開催決定札幌エピソードの配信を記念して、YouTube「ニッポン放送TV【公式】」(@TV-sv2br)にてウォッチパーティーを9月7日午後7時から開催することが決定。ゲストとして、大のK-POP・BTS好きで知られる超特急のカイ、中川翔子、そしてニッポン放送の特別番組『BTS マイ・ベスト・リクエスト』でパーソナリティを務めた宮崎美穂が出演し、生配信のスペシャルトークでウォッチパーティーを盛り上げる。MCを務めるのは、年200回以上の韓流・K-POPイベントのMCを担当し、韓流ファンから絶大な支持を得ている古家正亨。北海道出身かつ韓流・K-POPカルチャーに精通している古家にしか語れない、ここでしか聞けない『Are You Sure?!』札幌編考察トークに期待大だ。ウォッチパーティーには、普段はなかなか見られないオフモード全開の“グクミン”の姿を楽しみながら、コメント欄やチャット、Xでハッシュタグ「#イゲマジャウォッチパーティー」「#ディズニープラス」をつけて感想を投稿して参加しよう。抽選で『Are You Sure?!』オリジナルグッズがもらえるチャンスもある。なお、ウォッチパーティーで同時視聴するには、ディズニープラスアカウントにログインした自身のデバイスが必要。当日は午後8時30分まで実施予定。アーカイブは10月6日午後11時59分まで公開(アーカイブ配信は予告なく終了する可能性あり)。