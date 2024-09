「スヌーピードロップス」10周年を祝い、「おかいものSNOOPY」から記念コラボアイテムが登場

同じ色のドロップを3つそろえて消す、というシンプルなルールの爽快パズルゲーム「スヌーピードロップス」は、今年2024年9月に誕生から10周年を迎える。これを記念して、「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY(スヌーピー)」から10周年記念グッズが登場!記念アート誕生の裏側と、充実のラインナップに迫る。

周年記念アートは、描き起こした完全オリジナル!

愛らしい表情のスヌーピーが誕生……!

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary キャンディレイぬいぐるみ」(4950円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 刺繍Tシャツ(Mサイズ)」(4400円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 刺繍Tシャツ(Lサイズ)」(4400円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 浸透印スタンプ」(1760円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary マスキングテープ」(594円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 刺繍巾着」(1320円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary ポーチ付きエコバッグ」(1540円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 刺繍クッション」(2805円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary リングノート&ミニボールペンセット」(1793円)

「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary マルチケース」(1650円)

「パパブブレ」とのコラボキャンディも近日発売予定!

■“ペロッと舌を出すスヌーピー”なんて珍しい!記念アートはどのように生まれた?記念アートのイラストは、「チャールズ・M.シュルツ クリエイティブ・アソシエイツ」のチーフクリエイティブオフィサー、ペイジ・ブラドック氏が描き起こしたもの。「スヌーピードロップス」10周年を記念する特別アートとして、「普段見たことのない特別感のある記念アートが欲しい」と考えた開発チーム。「くちびるより上に舌を出すアートは見たことがあるけれど、下に出している姿はあまり見た覚えがない」、「パズルのモチーフであるキャンディやスイーツを組み合わせたら、舌で味わっているように見える」ことから、舌をペロリと出しているアートをオーダーすることにしたという。「おかいものSNOOPY」で販売される記念グッズでは、この舌出しスヌーピーをメインアートとして起用。ほかにはない特別なアイテムが完成した。■バラエティに富んだ記念グッズのラインナップはこちら!アパレルにステーショナリー、インテリアグッズと、多彩なアイテム展開が魅力の記念グッズ。一気に全アイテムのラインナップを紹介していこう。数量限定の「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary キャンディレイぬいぐるみ」(4950円)は、キャンディをつなげたレイを首から提げた特別なデザイン。お尻にペレットを仕込んでいるから安定感のある座り姿勢で、ペロリと舌を出した表情も抜群にかわいい!!座った状態で高さ22センチの持ち歩きやすいサイズ感と、ビロードを思わせる滑らかな生地使いに加えて、左足には10周年を記念したロゴの刺しゅう、キラキラと光を反射する光沢感たっぷりの耳と、細部までこだわりが満載。ぬい撮りがはかどりそうな1品だ。「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 刺繍Tシャツ」(各4400円)は、ヴィヴィッドピンクで刺しゅうされた記念アートとロゴのワンポイントのみのシンプルなデザイン。Mサイズは白、Lサイズは黒と、サイズによってカラー展開が変わるので、お好みのサイズを選んで!インキパッド不要の「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 浸透印スタンプ」(1760円)は、数量限定品。日記やレシピブックにひと言欄を作りたいときや、メモやメッセージカードをかわいくデコレーションしたいときに大活躍!インキが薄くなったら別売りの専用インキで補充できるので、長く楽しめそう。「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary マスキングテープ」(594円)も数量限定品。15ミリ幅に、記念アートの舌出しスヌーピーとまわりにちりばめられたドロップがとてつもなくキュート!「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 刺繍巾着」(1320円)と「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary ポーチ付きエコバッグ」(1540円)は、おそろいでいつもバッグに入れておきたい便利グッズ。「スヌーピードロップス」を楽しむときのお供にしたいのが、「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary 刺繍クッション」(2805円)。裏面にはスヌーピーの名言“IT'S FUN TO SEE NEW PLACES AND DO NEW THINGS(新しい場所を見たり新しいことをするのは楽しいことだよ)”というフレーズの刺しゅうも……!セットで使いたい「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary リングノート&ミニボールペンセット」(1793円)と「【スヌーピードロップスオリジナル】10th Anniversary マルチケース」(1650円)は、いずれも数量限定。マルチケースには、リングノートとミニボールペンがすっぽり入るから、一緒にまとめて持ち歩こう!近日中には、バルセロナ発祥のアート・キャンディ・ショップ「PAPABUBBLE(パパブブレ)」とのコラボキャンディも発売予定!「スヌーピードロップス」アプリで遊んでいるよという人も、貴重な舌出しスヌーピーに惹かれた人も、「おかいものSNOOPY」のコラボページをぜひチェックしてみて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC