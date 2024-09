オルビスは、表参道に構える体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」において、体験型アートイベント「BEAUTY OF MATERIAL」を8月31日〜10月20日までの期間で開催しています。開催に先立ちイベントの様子を見せてもらったので紹介します。「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」で開催中のアートイベント「BEAUTY OF MATERIAL」を取材してきた

■美とアートをかけ合わせた期間限定イベントオルビスブランド初の体験型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は、スキンケアチェックや泡立て体験などを楽しめるほか、オルビス製品を用いたスキンケアトリートメントやワークショップ(共に事前予約制)といった体験を提供しています。「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」1階表参道駅から歩いてすぐという好立地ながら広々とした開放感のある空間で、ゆっくりとオルビスの世界観を堪能することができます。1階にはJUICE BARが設けられており、ドリンクを飲みながら店内の椅子で休憩することも可能に。JUICE BARも併設されているその日の状態や生活リズムに合わせてメニューを選べる「inner color juice」(400ml / テイクアウト 1,296円 、イートイン 1,320円)8月31日から期間限定で開催している「BEAUTY OF MATERIAL」は、体験型アートイベントとして各種コンテンツを提供し、アート好きな方はもちろん、普段アートに触れない方や小さな子どもまで楽しめる内容となっています。名画デザインの『CREATE BOTTLE』たとえば、「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」の限定サービスとして人気が高い「オルビスユー エッセンスローション」のCREATE BOTLEには、数量限定で名画デザインが登場します。名画デザインのCREATE BOTTLEが数量限定で登場限定デザインはフィンセント・ファン・ゴッホの「星月夜」「ひまわり」、クロード・モネ の「睡蓮」の3種を用意、通常のCREATE BOTTLE同様に、名前やメッセ―ジの印字やキャップカラーを選べばオリジナルの1本に仕上がります。CREATE BOTTLEは店頭のデバイスでオリジナルデザインを注文できるルーティンで作業的になりがちなスキンケアの時間も、お気に入りのデザインボトルならテンションが上がりますよね。洗面台の見える場所に置けばインテリアの一部として空間を華やかにしてくれそう。自分用にはもちろん、ギフトとしても喜ばれること間違いなしです!左から「睡蓮」「ひまわり」「星月夜」(各2,750円) ※なくなり次第終了名画にちなんだ限定ドリンクも登場さらにJUICE BARでは、ゴッホの「ひまわり」とモネの「睡蓮」を連想した限定ドリンクも提供します。JUICE BARで提供中の限定ドリンク。左から「ひまわり」「睡蓮」(各800円)「ひまわり」はマンゴーとパイナップルでトロピカルなスムージー、「睡蓮」はレモンジンジャーがアクセントになった爽やかなソーダで、残暑が厳しいこの時期にぴったりの鮮やかなドリンクに仕上がっています。「睡蓮」はブルーグリーンのグラデーションとトッピングのフラワーが爽やかイベントテーマにちなんだアイテムの販売もまた同イベント期間中は、絵画のスマートフォンケース専門店「Maison de muse (メゾンドミューズ)」の商品の中から、「あなたが作る小さな美術館」をコンセプトにしたアイテムとして、ネイルシールやスマートフォンケース、AirPods Pro Case などの販売も行うそう。「Maison de muse (メゾンドミューズ)」商品の販売も行う■AIゴッホによる"MY 肖像画体験"がおすすめここまで紹介したコンテンツも魅力的ですが、筆者が最も感動したのは、AIゴッホに自分の肖像画を描いてもらえる「Your Portrait by Vincent van Gogh」。2階に設けられた「Your Portrait by Vincent van Gogh」スペース2階に設けられたスペースには、ゴッホと対面する形で椅子が置かれています。被写体が椅子に座るとセンサーが顔を認識し、キャンバスに肖像画が描かれていくという内容なのですが……椅子に掛けると正面にはゴッホとキャンバスキャンバスの横に映るゴッホの肩や目、頭などが画面内で動き、描きながら鼻歌や咳払いをするゴッホの声と筆の音が響き、視覚も聴覚もリアルにゴッホと向き合っているような不思議な感覚に包まれます。執筆が開始された時々ゴッホと視線が合うので、妙な緊張感も……笑どんどん筆が進められていく時間にすると1分半弱なのですが、体感的にはもう少し長く、たっぷり時間をかけて描いてもらったような満足感がありました。肖像画が完成すると、画面下に設置された口からレシートのような紙が出てきます。用紙に記載されたQRコードにアクセスすると肖像画のデータをDLできるという流れです。書き終わると下からQRコードが記載された用紙が排出されるちなみに、今回筆者が描いてもらった肖像画がこちら。今回筆者が描いてもらった肖像画こんなに素敵な肖像画を無料で描いてもらえるなんてすごいですよね……! データもプレゼントしてもらえるのでプロフィールやアイコン画像に活用することもできますし、体験した友人同士で見せあっても盛り上がりそう。施設の写真とイベントの感想を指定ハッシュタグと共にSNS(Instagram・X)に投稿することが参加条件になっていますので、イベントに訪れる際にはぜひご自身のアカウントで投稿し、肖像画を描いてもらってみてはいかがでしょう。■「BEAUTY OF MATERIAL」は10月20日までの開催普段あまりアートへの親しみがない筆者ですが、「BEAUTY OF MATERIAL」で美しい色彩のCREATE BOTTLEや限定ドリンク、AIゴッホの肖像画などを通じて楽しくアートに触れ、充実した時間になりました。「BEAUTY OF MATERIAL」10月20日までの開催となりますので、興味のある方はぜひ期間内に足を運んでみてください。<BEAUTY OF MATERIAL>■場所: SKINCARE LOUNGE BY ORBIS■住所: 東京都港区南青山5-7-1■開催期間: 8月31日〜10月20日■営業時間: LOUNGE 10:00〜20:00 / JUICE BAR 8:00〜20:00※臨時休館になる場合もあり