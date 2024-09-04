ÂçÃ«³®Àû¡¢¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¡È¿è¤Ê´¿·Þ¡É¤òÈ¯¸«¡¡¡ÖÎÞ¤ÇÁ°¤¬¡Ä¡×¡ÖÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×SNS´¶ÎÞ
Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¡¢6Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸ÅÁã¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë³®Àû¡£µå¾ì¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¿è¤ÊÉ½¼¨¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ºòÇ¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î»î¹ç¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³®Àû¤È¤Ê¤ë¡£µå¾ì¤Î³°ÌîÀÊ±ü¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ë¡¢¡ÖWelcome Back SHOHEI OHTANI¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¤½¤Î±¦¤Ë¤Ï¿·¿Í²¦¤ä2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°MVP¼õ¾Þ¤Ê¤É¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖµ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡¢ÎÞ¤ÇÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²¹¤«¤¤µåÃÄ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÅ¨¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È ´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ß¤ë¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë