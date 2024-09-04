・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．３４ドル（－３．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５２３．０ドル（－４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７９５．１セント（－７８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５２．００セント（＋１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８６．５０セント（＋８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９７．００セント（＋１５．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２７２．８０（－４．２３）

出所：MINKABU PRESS