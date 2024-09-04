３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．３４ドル（－３．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５２３．０ドル（－４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７９５．１セント（－７８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５２．００セント（＋１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８６．５０セント（＋８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９７．００セント（＋１５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７２．８０（－４．２３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．３４ドル（－３．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５２３．０ドル（－４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７９５．１セント（－７８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５２．００セント（＋１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８６．５０セント（＋８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９７．００セント（＋１５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７２．８０（－４．２３）
出所：MINKABU PRESS