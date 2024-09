『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)の人気キャラクター、ピースメイカーを主人公に描くDCドラマ「ピースメイカー」。現在撮影中のシーズン2の現場からピースメイカーの新ヘルメット写真が届き、「トイレの便座」っぽいデザインから大幅にリニューアルされたようだ。

本シリーズでクリエイターを務めるジェームズ・ガンが、ピースメーカーのコミックデビュー58周年を記念し、シーズン2でジョン・シナ演じるピースメイカーが着用する新ヘルメットとコミックの表紙写真を(旧Twitter)に投稿。「この日、ピースメイカーことクリストファー・スミスが、1966年にジョー・ギルとパット・ボイエッテによって創造されたコミックに初登場しました。ジョン・シナは、この役を演じるために生まれてきたのです。そして、『ピースメイカー』シーズン2で現在準備していることを、皆さんにお見せ出来ることが待ちきれません!」とのコメントが添えられている。

On this day, aka Christopher Smith made his first comic appearance in Fightin’ 5 #40, in 1966, created by Joe Gill and Pat Boyette. It’s the role was born to play, and I can’t wait to show you all what we’re cooking up now for Season 2!