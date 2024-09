俳優の松山ケンイチと染谷将太がW主演を務める、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』(12月20日公開)の予告映像が3日、公開された。映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』予告映像では、イエス(松山ケンイチ)とブッダ(染谷将太)が下界(地球・日本)でバカンスを過ごすべく、ゆるく平和な日常に勤しんでいる中、そんな彼らの前に、世界の命運を揺るがす、神、仏、天使、悪魔が大集結する。福引の前で全力で悔しがるイエスの姿をはじめ、天使の軍団を率いる天使長・ミカエル(岩田剛典)のキレッキレのダンス、煩悩の化身である悪魔・マーラ(窪田正孝)が宇宙の原理が人の姿になった存在である梵天(賀来賢人)に“悪魔役”を懇願するシーンなど、もはや豪華キャストたちの本気の姿の連続となっている。

そして、本作第6弾キャストとして、山田孝之、ムロツヨシの出演も明らかに。福田雄一監督作品においては、ドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズ、映画『50回目のファーストキス』(18年)、映画『新解釈・三國志』(20年)など様々な作品に出演している旧知の仲。本作ではプロデューサーとしても名を連ねており、山田自身にとっても新しい挑戦となる。またムロは福田監督とは「盟友」と呼び合う仲であり、福田組において最も“常連”と言っても過言ではない人物。福田監督が2008年に手がけたドラマ『33分探偵』で当時無名だったムロを起用して以降、全ての福田作品に出演しており、満を持しての出演発表となった。そんな2人の役どころはまだ明らかになっていない。○山田孝之(出演・プロデューサー) コメント聖☆おにいさんを映画化できてとても嬉しく思います。今回のストーリーは原作ファンはもちろん、イエスとブッダのバカンスを初めて覗く方々にも楽しんで頂ける"例の"ストーリーです。そして超豪華な出演者と、変わらず脱力した二人。全宇宙の神々の采配を刮目せよ!【編集部MEMO】映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』あらすじ世紀末を無事乗り越えた神の子イエスと仏の悟りを開いたブッダは、日本の四季折々を感じながら下界で密やかにバカンスを楽しんでいた。東京・立川にある風呂なし6畳一間のアパートをシェアし、ふたり暮らし。アイスを分け合ったり、近所の商店街で福引きを楽しんだり、お笑いコンビ「パンチとロン毛」を結成したり。ゆるーい日常を過ごす2人の元にある日、招かれざる客が訪れ、衝撃の事実が伝えられる。やがてそれは、世界の命運を左右する「神×仏×天使×悪魔」が入り乱れる予測不可能な”聖戦”へと繋がっていく―。諸行無常の現世に、最後の審判が下される時、いま、地球の平和は再びイエスとブッダに託された。(C)中村光/講談社 (C)2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会