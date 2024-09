TOMORROW X TOGETHER、日本オリジナル曲「きっとずっと（Kitto Zutto）」のMVをサプライズ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVには、スニペット映像で話題となったメンバーをモデルにしたキャラクターが登場!公式キャラクター「PPULBATU」もサプライズ出演

TOMORROW X TOGETHERが9月4日0時に、日本オリジナル曲「きっとずっと(Kitto Zutto)」のMVをサプライズ公開した。

「きっとずっと(Kitto Zutto)」は、7月3日に発売された日本4thシングル「誓い(CHIKAI))」に収録されている日本オリジナル曲のひとつで、メンバーのHUENINGKAIが制作に参加している。

発売前に公開されたスニペット映像は、メンバーをモデルにしたキャラクターが登場するアニメーションで、数秒の映像ながら「キャラクターがとてもかわいい」「フルバージョンが見たくなる」と大きな話題となった。

このたび公開された「きっとずっと(Kitto Zutto)」のMVにも、スニペット映像と同じキャラクターが登場。星空に願いを込めて、5人はMOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称)への想いを手紙に託し、紙飛行機に乗って空へと飛び立つが、途中で流れ星にぶつかって紙飛行機が壊れるピンチに見舞われてしまう。はたして、みんなで力を合わせてピンチを乗り越え、無事にMOAの元へたどり着けるのか。大切な人を思って前に進んでいく、歌詞にもマッチした心温まるストーリーとなっている。

また、MVの後半には公式キャラクター「PPULBATU」もサプライズ登場する。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

SINGLE「誓い(CHIKAI)」

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』

