　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1150円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42548.63円　　ボリンジャーバンド3σ
40735.22円　　ボリンジャーバンド2σ
39910.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39515.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38921.81円　　ボリンジャーバンド1σ
38610.93円　　75日移動平均
38436.00円　　5日移動平均
38290.00円　　一目均衡表・転換線
37640.00円　　4日夜間取引終値
37422.10円　　200日移動平均
37108.40円　　25日移動平均
35294.99円　　ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円　　一目均衡表・基準線
33481.58円　　ボリンジャーバンド2σ
31668.17円　　ボリンジャーバンド3σ
264.41円　　3日日経平均株価現物終値


株探ニュース