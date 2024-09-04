日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1150円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42548.63円 ボリンジャーバンド3σ
40735.22円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39515.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38921.81円 ボリンジャーバンド1σ
38610.93円 75日移動平均
38436.00円 5日移動平均
38290.00円 一目均衡表・転換線
37640.00円 4日夜間取引終値
37422.10円 200日移動平均
37108.40円 25日移動平均
35294.99円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33481.58円 ボリンジャーバンド2σ
31668.17円 ボリンジャーバンド3σ
264.41円 3日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42548.63円 ボリンジャーバンド3σ
40735.22円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39515.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38921.81円 ボリンジャーバンド1σ
38610.93円 75日移動平均
38436.00円 5日移動平均
38290.00円 一目均衡表・転換線
37640.00円 4日夜間取引終値
37422.10円 200日移動平均
37108.40円 25日移動平均
35294.99円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33481.58円 ボリンジャーバンド2σ
31668.17円 ボリンジャーバンド3σ
264.41円 3日日経平均株価現物終値
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