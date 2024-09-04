1位に純正ケース！ 今売れてるiPad・タブレット端末ケースTOP10 2024/9/4
「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi Pad SE 8.7 Cover Black
BHR7652GL（Xiaomi）
2位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
3位 iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
4位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
5位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
6位 Digio2 iPad mini(第6世代)用 軽量ハードケースカバー ブラック
TBC-IPM2100BK（ナカバヤシ）
7位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
8位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 ブラック
TB-A19RSABK（エレコム）
9位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
10位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー
TR-IPD2210-FS-MGGY（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi Pad SE 8.7 Cover Black
BHR7652GL（Xiaomi）
2位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック
TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）
TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）
4位 iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック
TB-A18RWVBK（エレコム）
5位 iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語
MQDP3J/A（アップル）
6位 Digio2 iPad mini(第6世代)用 軽量ハードケースカバー ブラック
TBC-IPM2100BK（ナカバヤシ）
7位 OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー
RPC3026（OPPO）
8位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケース/Pencil収納/スリープ対応 ブラック
TB-A19RSABK（エレコム）
9位 iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック
TB-A19RWVFUBK（エレコム）
10位 iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース メランジグレー
TR-IPD2210-FS-MGGY（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。