【CONCORD】9月6日(北米時間) サービス停止

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5/PC(Steam/Epic Games Store)用FPS「CONCORD(コンコード)」のサービス中止を発表した。北米時間の9月6日にサービスが停止となる。

「CONCORD」は、色鮮やかなSF世界を舞台としたチーム制ヒーローシューター。開発はFirewalk Studiosが担当している。SIEが手掛ける新たなオンライン対戦シューターとして、8月24日に発売されたばかりだった。

サービス停止に伴って発表されたFirewalk Studiosディレクター名義のコメントによると、ゲーム自体はプレーヤーの共感を得られた一方で、他の側面が意図通りに機能しなかったことを認識しているという。そのため一時サービスを停止し、よりプレーヤーに届くような選択肢を検討するとした。

また本作を購入したプレーヤーに対して、すべてのプラットフォームで返金対応が実施される。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Firewalk Studios. Concord is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.