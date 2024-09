Bialystocksが、11月8日公開の映画『ルート29』の主題歌&劇伴を担当する。Bialystocksは、主題歌として新曲「Mirror」を書き下ろし。2019年に甫⽊元空(Vo)の監督作『はだかのゆめ』に魅了された森井監督たっての希望により、今回のコラボが実現した。主題歌「Mirror」は、10⽉2⽇に発売されるアルバム『Songs for the Cryptids』の中にも収録。10⽉からはアルバムの発売を記念し、全国7箇所を回る⾃⾝最⼤規模のライブハウスツアーが開催される。チケットは各プレイガイドにて販売中。

3rdアルバム『Songs for the Cryptids』



発売日:2024年10月2日(水)予約:https://bialystocks.lnk.to/3rdalbum_CD【CD+Blu-ray】PCCA-06324 / 5,500円(税込)【CD ONLY】PCCA-06325/ 3,300円(税込)[CD](曲順未定・全10曲)・頬杖・Branches・幸せのまわり道・近頃[Blu-ray]Bialystocks 2nd Tour 2023 - EX THEATER ROPPONGI01. Nevermore02. コーラ・バナナ・ミュージック03. 花束04. またたき05. Emptyman06. Over Now07. ただで太った人生08. 差し色09. 朝靄10. All Too Soon11. 灯台12. フーテン13. あくびのカーブ14. Winter15. Thank You16. 頬杖17. I Don't Have a Pen18. Branches19. Upon You20. 光のあと21. 日々の手触り22. 雨宿り[店舗特典]Amazon.co.jp:メガジャケ楽天ブックス:アクリルスタンドセブンネットショッピング:巾着タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A5クリアファイル(TOWER ver.)全国HMV/HMV&BOOKS online:A5クリアファイル(HMV ver.)