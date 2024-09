King & Princeの永瀬廉がパーソナリティを務めるラジオ『永瀬廉のRadioGARDEN」(文化放送/以下、『庭ラジ』)が、8月26日から29日にかけて「番組5周年とちょっと経った記念!庭ラジ出張版スペシャル!!」と題し、ゲストあり&拡大版の特別バージョンでオンエアされた。

タイトルにある「5周年とちょっと経った」とは、本来であれば6月に実施される予定であったが、5月末に永瀬が右耳を負傷し休養していたことを受けて延期されていたためだ。無事に永瀬が回復し、記念スペシャルが実施されたことにファンからも喜びの声が上がった。なかでも、特にファンを喜ばせたのが8月28日放送回にKing & Prince 郄橋海人とTravis Japan 松田元太が登場したことではないだろうか。

永瀬が療養中、2週に渡ってこの番組の代打パーソナリティを務めた郄橋。そして、松田は5月30日に大阪・京セラドームにて開催されたライブイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』で、永瀬に代わって郄橋と共にKing & Princeの「moooove!!」をパフォーマンスしたことでも話題になった。そんな永瀬のピンチを救った2人が顔を揃える貴重な機会となった。

■永瀬のリベンジサプライズに、郄橋「俺1人じゃダメかな?」

しかし、ただ2人をゲストに招くだけでは終わらないのが『庭ラジ』らしさ。永瀬には番組が始まって5年の間に、根に持っていることがひとつあった。それは2023年の8月23日、30日と番組に郄橋と岸優太がゲストとして登場したときのこと。

永瀬はそれぞれ個別にゲスト出演をオファーし、郄橋と岸の2人がラジオブースで久々に再会する……というサプライズを仕掛けていたのだが、運命のイタズラか、その前日に郄橋と岸が別の現場でばったりと会い、お互いが永瀬のラジオに出演することを知ってしまう。そして口裏を合わせた2人によって、永瀬が逆サプライズをされたという過去があったのだ。

そこで、今回こそはと意気込んだ永瀬。「久しぶりに廉とこうやってしゃべれるの嬉しいね」と何も知らない郄橋が気持ちよくトークし始めたタイミングで、松田が「へ~い!」とラジオブースに乱入。驚く郄橋を見て、永瀬は「アハハハ! 来た来た!」と笑いが止まらない。てっきり永瀬と2人きりでじっくりと語り合えると思っていた郄橋に、永瀬は「実は今日、2人じゃないんです!」とネタばらしするのだった。

そして自己紹介を促された松田が「TJ、Travis Japan、トモノリジンナイの松田元太でーす!」とノリノリで笑いを取っていくのだが、実は松田もサプライズされた側。「来たら海人がいた」と、何も知らされていなかったにも関わらず、まるで仕掛け人側かのようなバラエティ力にも脱帽だ。

「ちょっと待って、俺、その1個だけ確認していいっすか? 元太、ちょっとゴメンね」と、松田に気を配りつつ盛り上がっていく場を一度止めた郄橋。永瀬に「その、俺1人じゃだめかな?」とツッコミを入れずにはいられない。前回も自分だけがゲストだと思っていたのに、実は岸も一緒だったこと。そして、今回こそはと思ったところに松田がやって来る流れになったことを受けて、郄橋としてはなぜ永瀬は自分を1人でゲストに呼んでくれないのかと疑問な様子。しかし、そんな郄橋の困ったリアクションにも永瀬は「ハハハ。違う違う!」と大喜びするのだった。

■5万人に注目された気持ちよさの直後に思った「廉、早く戻ってこいよ」

そんなサプライズを仕掛けられるだけの気心知れた仲だというだけで、永瀬は2人に『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』のステージを託したわけではない。松田が「moooove!!」の代役を引き受けることを決意すると、2人は前日の公演後に30分だけ会場に残ったそう。そして、あの複雑な振り付けを松田が30分で頭に入れたというのだ。これには、永瀬も「30分で!?」と驚きを隠せない。

さらに、ホテルに帰ったあとも2人で振りを固めていくことに。「ここどういうニュアンスだっけ、みたいなやつをめちゃめちゃ細かく固めて」「気づいたら朝みたいな!」と一晩中踊り明かしていたと続ける。「でも、あっという間で! とりあえずやるしかないって(笑)」「焦ってもしょうがないし、一旦2人でチルになって」と、実に楽しげに振り返る様子が印象的だった。

準備期間の短い中で仕上げなければならない緊張感。永瀬に託されたステージをよりレベルの高いものにしたいという使命感。そして、自分たちにしかできないパフォーマンスを披露したいというプライド。そんないくつもの感情が渦巻いていたに違いない。だが、そんなときこそ郄橋がステージ上で放った「楽しみます!」の言葉がすべてだと悟ったのではないだろうか。そして、その楽しい時間にはやはり永瀬が隣にいてほしいということも。

当日は、松田と共に披露した「moooove!!」に加えて、1人で「koi-wazurai」を歌い上げた郄橋。そのときの心境を永瀬から問われると「プレッシャーが強かったんだけど、ステージに立ったらめちゃくちゃ気持ちよくて。だって、5万人の目線が自分だけになるのよ。だから、『あれ気持ちいい』ってなって」となんとも頼もしい答えが返ってきた。かと思いきや、すぐに「廉、早く戻ってこいよって思った」と本音をこぼすのだった。

そんな郄橋の様子を近くで見ていた松田は「ホテルの練習のときもそうだし、裏でも『koi-wazurai』終わっても(郄橋の口調を真似ながら)『廉~』って! 衣装さんとかマネージャーさんにも『廉はぁ~?』って(笑)。泣きそうになりながら」と心細い表情を浮かべていたことを明かす。しかし、それでも見事に永瀬不在の穴を埋めきった郄橋に「カッコよかった」としみじみ語るのだった。

自分の知らなかった郄橋の奮闘劇を聞いた永瀬は「物語が生まれたなって思った」とポツリ。そして「2人にはお世話になったんで。ありがとうございました。助かりました」と改めて感謝を伝えた。できることならピンチなど迎えたくない。しかし、ピンチがあるからこそ見えてくるものがあるのも確かだ。様々な出来事を通じて、日々絆が深まっていくのを感じられる相方。そしてどんなに追い込まれても最大限に楽しみながら乗り越えようとしてくれる仲間がいる。そんなKing & Princeの物語は、この先も愛と笑いに満ちていくに違いない。

(文=佐藤結衣)