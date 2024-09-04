¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡ÈÆî¤¯¤ó¡ÉÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢Éã¡ÈÀ²¹¬¡ÉÂôÂ¼°ì¼ù¤È¤Î¡ÈÊÌ¤ì¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×
¡¡ÈÓ¾Â°¦¤¬¼ç±é¤·¡¢FANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬Áê¼êÌò¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æî¤¯¤ó¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤Ë¡¢Éã¡¦À²¹¬¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤¬ºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¤Ä¤ÄÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆî¤¯¤ó¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯À²¹¬¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¡¡¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡ÙÂè7ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Æî¤¯¤ó¤«¤é¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤Á¤è¤ß¤ÎÁ°¤«¤é¡×¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿¤Á¤è¤ß¡ÊÈÓ¾Â¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿É¤¹¤®¤ëÆî¤¯¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤Á¤è¤ß¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Á¤è¤ß¤ÈÆî¤¯¤ó¡£Æî¤¯¤ó¤ÏÊì¤Î·°»Ò¡ÊÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡Ë¤¬¤¤¤Ä¤«¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤Á¤è¤ß¤È²á¤´¤»¤ë¤ó¤À¤«¤é²¶¤Ï¹¬¤»¤À¡×¤È¡¢É¬»à¤Ë¤Á¤è¤ß¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆî¤¯¤ó¤Ï·°»Ò¤Î»à¸å¡¢´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¡¦À²¹¬¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò·è°Õ¡£À²¹¬¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¡£
¡¡¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿Æ»Ò¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿À²¹¬¤ÈÆî¤¯¤ó¡£ÊÌ¤ìºÝ¡¢À²¹¬¤ÏºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¤¬¤¿¤À¾Ð´é¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À²¹¬¤ÏÇ°¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤¹¤ë¤ÈÆî¤¯¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¦¤ó¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡Æî¤¯¤ó¤ÈÀ²¹¬¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤Ê¤¤Æî¤¯¤ó¿É¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤Î¥·¡¼¥ó¹æµã¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆî¤¯¤ó¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯À²¹¬¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¡¡¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡ÙÂè7ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Æî¤¯¤ó¤«¤é¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤Á¤è¤ß¤ÎÁ°¤«¤é¡×¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿¤Á¤è¤ß¡ÊÈÓ¾Â¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿É¤¹¤®¤ëÆî¤¯¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤Á¤è¤ß¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆî¤¯¤ó¤Ï·°»Ò¤Î»à¸å¡¢´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¡¦À²¹¬¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò·è°Õ¡£À²¹¬¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¡£
¡¡¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿Æ»Ò¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿À²¹¬¤ÈÆî¤¯¤ó¡£ÊÌ¤ìºÝ¡¢À²¹¬¤ÏºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¤¬¤¿¤À¾Ð´é¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À²¹¬¤ÏÇ°¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤¹¤ë¤ÈÆî¤¯¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¦¤ó¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡Æî¤¯¤ó¤ÈÀ²¹¬¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤Ê¤¤Æî¤¯¤ó¿É¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤Î¥·¡¼¥ó¹æµã¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£