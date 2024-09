自然に治癒しない「トラウマ」の誰にでもできる「画期的治療法」…発達障害と複雑性PTSDの権威が明かす！

あなたは本当にトラウマのことを知っていますか?

自然に治癒することはなく、一生強い「毒性」を放ち、心身を蝕み続けるトラウマ。

講談社現代新書の新刊・杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』では、発達障害と複雑性PTSDの第一人者である著者が、「心の複雑骨折」をトラウマを癒やす、安全かつ高い治療効果を持つ画期的な治療法を解説します。

本記事では、TS処理の具体的な手順について説明していきます。治療に用いるパルサーの紹介から、処理の流れを説明します。

※本記事は杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』より抜粋・編集したものです。

現在購入できるパルサー

この原稿を書いている2024年3月の段階で、購入が可能な、治療に用いることができるパルサーは全部で4種類です。図表7-1にそれぞれの特徴をまとめます。

実は、EMDR Kit社製以外は、振動端子に関しては(電圧が違うはずなのに、不思議なことに)全部互換性があります。つまり、テラタッパーの端子でニューロテック社のパルサーも動くし、また逆も動きます。学幸社製のパルサーも振動端子は互換性があります。

クライアントの中には、外来での1クールの治療が終わった後に、パルサーをご自分で買って用いられている方を散見します。

脈診とパルサーの設定

これまであまり明らかにしてこなかった重要な情報があります。それは脈診です。

筆者はパルサーの左右交互刺激の前に必ず脈を測って、そのスピードに合わせてパルサーのスピードを決めています。パルサーのスピードは、安静時の脈ではなく、フラッシュバックの最中の心悸亢進した時の脈の速さに合わせます。治療の場で測ったクライアントの安静時の脈拍数に、20〜30を足してパルサーのスピードを設定します。つまり、脈拍が60だったら、左右交互の刺激を1として、パルサーは、毎分80〜90回に設定し、脈拍数が70なら、パルサーは、毎分90〜100回に設定するのです。

脈診で調べるのは脈拍数だけではありません。筆者は、漢方の3本指での脈診を行っています(図表7-2)(木戸ら、2013)。すると、複雑性PTSDの親も発達性トラウマ症の子も、大多数のクライアントが、「腎」の機能が低下する腎虚(図表7-3は、腎虚を脈診で調べる方法)を示すことに気付きました。腎虚の場合は脈の拍動が弱く、脈診が難しくなるのです。ちなみに「腎」とは、漢方医学で、成長・発育・生殖などにかかわる泌尿器・生殖器・腎臓などの機能を指します。

さらに、子どもでも親でも、トラウマ処理を1セット実施した後に、この脈の状況が大きく改善することにも気付きました。一様に、脈が触診しやすくなり、腎虚のパターンが改善されるのです。筆者は最近では積極的にクライアントに自分の脈を3本指で診てもらい、その脈が改善するのを確認してもらうようにしています。

これは、この一見非常に奇異な、TSプロトコールのトラウマ処理法がからだの深いところにしっかり働いていることをクライアントに知ってもらい、いくらかでも治療へのモチベーションが上がることを意図しています。

ときどき、肝虚(図表7-4)を示す親や子どもに出会います。肝虚とは、漢方医学で、肝臓をはじめとする血を発散(送り巡らす)する機能が低下する状態のことをいいます。このような親や子どもたちを診察した場合は、何か腹を立てていないか、今日の出がけにケンカをしなかったか確認をすると見事に的中します。この場合には、腹同側、腹対側、鎖骨下部と、腹の部位(ここは肝のツボです)に厚く3セットの処理を行うようにします。するとこの数分の処理で肝虚所見も改善します。

脈診はそれ以外にも、肺の所見から、喘息の悪化など実に多くのことを教えてくれます。

トラウマ処理の実際 パルサー操作と肩呼吸

具体的には筆者らが撮影した動画をご覧いただくのがわかりやすいので、ご覧ください。ここではイラスト(図表7-5)を交えて説明します。

TSプロトコールは、左右交互に振動するパルサーを用いた刺激を行った後に、肩呼吸を行います。大人の場合、パルサーを当てる場所は、(1)肋骨下縁の上腹部、(2)両鎖骨の下縁、(3)首、(4)こめかみの4ヵ所です(図表7-5)。(1)〜(4)の順に、パルサー刺激→肩呼吸を合計で4セット行います。これが基本形ですが、症状に応じて、パルサーを使わず、自分の手を使って左右をパタパタと叩く「手動処理」やパルサーを当てる部位を変えるなどバリエーションがあります。これについては後ほど説明します。

まず基本形を説明します(図表7-6)。

「からだへの左右交互の刺激と、肩呼吸による深呼吸によって、からだの嫌な感じを上に抜きます。じゃあ始めますよ」と具体的にやることだけの必要最小限の指示を出して、さっさと簡易型トラウマ処理を実施して、1回のセッションをできるだけ短時間に終える。こんな乱暴とも見えるやり方が、むしろ安全性ということでいえば最も優れています。

呼吸法については、ヨーガなどで一般的に用いられる腹式呼吸ではなく、肩呼吸であることに注意してください。本間(Homma,2010)によれば、呼吸による精神的な影響に関しては、腹式呼吸と胸式呼吸との間にまったく差は認められませんでした。

感覚的な説明をすれば、腹式呼吸は「溜める呼吸」、肩呼吸は「抜く呼吸」です。トラウマはからだの中に外から押し込まれた、いわば“異物”です。吸気は、地面から気を吸い上げるというイメージで吸って、呼気は、もろもろの押し込まれた不快記憶とともに、頭頂から上に抜くというイメージで行います。

第1セットは、肋骨下縁の上腹部です。ここは思考場療法で肝のツボの場所で、お乳の先端をそのまま下に降ろした肋骨の縁です。この肝のツボも、次の腎のツボも、4セットが徐々に固まりつつあるときに、筆者は思考場療法の講習を受け、同じ場所であることを「発見」しました。試行錯誤で見つけてきた場所が、それなりに根拠があったことが分かりすごく嬉しかったことを覚えています。パルサーを両手で握り、この部位に押し当て、20回ほどの左右交互刺激を加えます。その後、前記の深呼吸を行います。

第2セットは両鎖骨の下縁です。鎖骨の出っ張りの下の外側で、ぐっと押すとうっと痛いところになります。同じく20回のパルサーによる交互刺激、後に深呼吸を行います。

第3セットは、首の部位ですが、以前は後部に当てていました。その理由は、後部は解除反応が生じかけたときに頭痛が生じる部位だからです。繰り返すうちに、前部、動脈の前に当てたほうが有効な症例が多いことに気付き、現在は基本的には前部を用いています。この部位は、迷走神経に深く関係する部位であることが知られています。同じく20回の交互刺激、深呼吸をします。

最後にこめかみ部分に当て、同じく20回の左右の交互刺激(左振動と右振動で1セット)、深呼吸で終了します(図表7-6)。

ちなみに、筆者はパルサーをぐっと強く握ってもらうようにしています。それは親指と人差し指の根っこの所に「合谷」という大事なツボがあって、そこに振動が伝わると、脳の(特に帯状回のあたりの)興奮が下がることが示されているからです(図表7-7、7-8)。

4セットを終了後に、身体的な違和感が残っていないかどうか確認し、残っている部位があればその周囲に、手動による左右交互刺激を追加し、不快感が減ったとクライアントが述べるまで、何セットかの左右交互刺激と深呼吸をさらに加えるようにしています。

この簡易型トラウマ処理の全体の実施時間はわずか数分間です。

手動処理の実際

手動処理を図表7-9に示します。前述したとおり、手動処理とはパルサーを用いず、自らの手を使ってパタパタとからだを叩く方法です。腹、鎖骨下部、首のところは左右を1回として20〜30回程度たたき、頭は15〜20回なでおろしてください。

叩く部位はパルサーを当てる場所と同じですが、鎖骨下部と頭(上から下になでおろす)は、手を交差させて対側に左右交互刺激を加えるほうが有効です。実はこの交差の効果は、同側の刺激よりもいっそう効力が強いらしいのです。これはパルサーを用いた時も同様です。

なぜこんなことが断言できるのかというと、脈診による脈の変化を見ると、明らかに、交差したほうが強い反応があるからです。ちなみにパルサーについては基本は同側からです。一度に強い効果を欲張らず、少しずつ徐々に治療効果を上げていくほうが、たぶんクライアントには優しい治療になるのではないかと感じるからです。

手動処理の場合、パルサーより安全性が高いことが示されています。これは恐らく自分で左右交互刺激を加えるという作業が入るので、意識が分散されて、トラウマの蓋が開きにくくなるからではないかと考えます。実際の治療では、筆者は最初からパルサーによる処理に、手動処理をまじえた治療を行うようにしています。それは1クール終了時に手動処理の方法をクライアントが身につけていて、セルフで処理が出来るようになっていることを目指しているからです。

もうひとつ、頭の手動処理は雑にやらないことをお願いします。自分で自分の頭を「よしよし」となでているイメージで行うことが大切です。筆者は手を用いてなでおろしていくときに、クライアントに次のように声をかけています。例えばクライアントが母親なら「自分で自分の頭をよしよしとなでている印象で、自分は良いお母さんだ。自分は逆境を乗り越えて子どもを育ててきた。自分はしっかり子どもを育てている。自分はよくやっている。よしよし、よくやっている。これからもっと良いことが起きてくる……」など、両手のなでおろしに合わせ、クライアントを励ます言葉を添えるようにしています。

実に、親から頭を「よしよし」となでられた経験などない人ばかりです。それだからこそ、いっそう、このプラスの声かけがクライアントには必要なのです。頭の手動処理の時に、このような言葉を反復しながら涙を流す方も少なくありません。

このTSプロトコールによる数分間のトラウマ処理は、できるだけ2週間から3週間おきに実施します。1週間おきの実施がもし可能であれば理想的です。が、概ね3回目から5回目ぐらいの治療で、フラッシュバックがストンと下がってきます。その代わり、2回目から3回目ぐらいは、フラッシュバックはむしろ少し強くなります。

フラッシュバックが下がってくるまでの間、トラウマ体験については一切質問をしません。トラウマ処理に入る前の初診の時に詳しく聞く必要はありますが、治療に入ってしまった後はクライアントにもできるだけ思い出さないようにお願いし、フラッシュバックが生じてもできるだけそれを追わないようにお願いをします。

子どもへの簡易型トラウマ処理

子どもの場合には、4セット法は不要です。子どもは、幼ければ幼いほど、ボディー・イメージは丸っこいまん丸のイメージを持っています。例えば幼い子どもが最初に描く人物画は「頭足人」と呼ばれる、顔から手と足が出ている絵です。

幼い子どもが中耳炎でお腹が痛いと訴えることがあります。ふしぎに思われるかもしれませんが、「頭足人」であれば、耳とお腹はほぼ同じ場所にあるわけです。このように大人と子どもでは、ボディー・イメージに差があるので、子どものイメージに合わせて、パルサーを当て処理を行う部位を変える必要があります。

図表7-10に一覧を示します。幼い子どもの場合には、鎖骨下部同側、鎖骨下部対側の2セットでよく(図表7-11)、学童期になると、腹、鎖骨下部同側、鎖骨下部対側の3セットが基本です。

脈診で腎虚ではなく肝虚の場合には、腹同側、腹対側、鎖骨下部同側の3セットになります。つまり肝のツボにより強く刺激を与えるわけです。

学童期後半になって、思春期前のからだが成長を示す時期になったら、下から上に抜くタイプのトラウマ処理に変えていきますが、首の処理を飛ばして3セット、つまり腹、鎖骨下部、頭と当てて上に抜くという形が基本になります。

ちなみに特に子どもの場合、当てる部位はおおよその位置でよく、振動がその辺りに伝わっていれば十分です。

パルサーによるそれぞれの部位への振動は大多数の子どもに好評で、またその治療によって、辛いフラッシュバックが軽くなるという体験があるからだと思いますが、数回行うと、ニコニコしながら自ら手を出してパルサーを握り「これこれ」などと言って簡易型トラウマ処理を積極的に行う姿も見られるようになります。

子どもへの簡易型トラウマ処理の臨床例を紹介します。

2歳のそらさんと30代のそのさんの親子です。そらさんは初診では落ち着きなく動き回り、さらにくるくる回る、頭を打ち付けるなどの行動が認められ、目が合いませんでした。そのさんによれば迷子になることもよくあるといいます。偏食があり、奇声を上げてハイテンションになってしまい、癇癪をおこし夜は眠れないといいます。初診の時のそらさんは、どうみても自閉症でした。

母親のそのさんは幼い頃に家族がバラバラになり、児童養護施設を転々としました。子どもの頃から継続して、記憶の断裂、難聴、嘔吐、不眠、舌の麻痺、気分の変動が続いていて、自分を上から見下ろしている状況になることがよくあるといいます。社会に出てから、精神科のクリニックを何軒か受診し、服薬もしましたが、全く良くならなかったそうです。どこのクリニックも統合失調症という診断でした。

そらさんとそのさんの親子の併行治療を開始しました。当初、保健師さんが親子を連れてきての受診のため、月に1回の外来となりました。

そらさんは2歳の幼児なので、鎖骨部への同側、対側のパルサーによる2セットの治療を行いました。初診から3ヵ月後、3回目の外来では、癇癪も偏食も改善し、しっかり寝ていることが報告されました。この3回目には視線も合い、笑顔で入室し、自分で手を伸ばしてパルサーを要求し、しっかり鎖骨に当て(2歳児が!)、しっかり深呼吸もできて、治療終了後はピースをしながらにこにこと退室し、自閉症らしさは消えてしまいました(!)。

そのさんには、服薬と4セットのTSプロトコールによる治療を行いました。こちらも3回目のトラウマ処理で大きな変化が起きました。そのさんは3回目の治療が終わって退室するときに「頭痛があるけど、すごく楽になりました。こんなに不安がない状態が本当にあるなんて……逆にそれが怖い感じで……今まで不安が無いことなんてなかったんで」と涙をぽろぽろと流しながら退室していきました。そのさんはその後、解離性同一性障害(多重人格)があることがわかり、後に述べる自我状態療法を行いました。その後もいろいろなエピソードがありましたが、親子とも元気に生活ができています。

パルサーによる追加処理

基本形に加えて、いくつか知ってほしいバリエーションがあります。

1番目は、基本の4セットに追加の交差を加えて5セットで行うという方法です。先に述べたように、肝虚だったときに、最初から腹の部分(肝のツボの部位)を同側、対側と2セット行います。

あまりに腎虚が著しい時には、鎖骨下(腎のツボの部位)の処理を同側、対側と2セット行います。さらに攻撃的な衝動行動があまりに強いときに、頭の部位に同側、対側と2セットで行うなど(頭にイライラ感が溜まっているときに暴力的な噴出が生じるので)いくつかのよく行う追加があります。

2番目は仁木啓介先生(ニキハーティーホスピタル)に教えていただいた方法です。鎖骨と首の間に背中を入れて5セットで行うやり方です。鎖骨下部への簡易型トラウマ処理が終わったところで、いったんパルサーを治療者が預かり、治療者に背中を向けてもらって肩甲骨の下の部位にパルサーを当て左右交互刺激を加え(図表7-12)、深呼吸を行うのです。その後、再び対面してもらい、パルサーを再度クライアントに渡して、首の部位の簡易型トラウマ処理、次いで頭の処理を行い計5セットで簡易型トラウマ処理を行うという方法です。

ちなみにこの場合には、首の部位は前部ではなく、後部に当てたほうがいいようです(図表7-13)。これもその理由の説明が出来ないのですが、脈の変化などを診ると明らかにそのほうがよいのです。

トラウマ処理を始めるとすぐに、体勢が前に傾き、背中の後ろに背後霊よろしく、何やら重たい憑きもののようなものがにじみ出てくるクライアントにしばしば出会います。このような方々は、ほぼ例外なく、正にひとりで一切を背負って生き抜いてきた人です。例えば、現在ワンオペ状態で生活をしているシングルマザーなどが典型的です。このような方に、背中のパルサー刺激を挟むことの効果は著しく、緊張がすっと緩むのが見てとれます。この背中への処理は大変優れていて、さすが仁木先生だなと感心することしきりです。

3番目は江川純先生(新潟大学医歯学総合病院精神科)に教えていただいた方法です。TSプロトコールで1クール実施して、それでもフラッシュバックに基づく問題が改善しないとき、特に例えば暴れてしまうといった問題が良くならない発達障害系の青年・成人に対して、トップダウンの要素を加える方法です。

「お祭りの時に、子どもに触るんじゃないと怒鳴られた」などフラッシュバックの内容をクライアントもしくは治療者が言葉にしたうえで4セットを行います。あるいは「20日の夜、暴れてしまいました」など暴れてしまった状況を同じくクライアントもしくは治療者が言葉にしたうえで4セットを行うのです。

つまり、きちんとした焦点化ではないのですが、具体的なフラッシュバックに意識を振り向けつつ、左右交互刺激と深呼吸による処理を行うという、暴露法との折衷のような処理技法です。特に言語的な表出が十分ではない発達障害の青年の大暴れに対して、このやり方が著効するのを経験します。

4番目は傾斜パルサーと呼んでいる方法です(図表7-14)。治療の半ばで、からだが右か左かに著しく傾く人が時々います。こんな時に、曲がっている側を下に、対側を上にパルサーを当てトラウマ処理をすると、からだの傾きが良くなるのです。つまり、左に傾いているとしたら、1セット目は、左を腹、右を鎖骨下に当て20回の左右交互刺激と深呼吸、2セット目は、左を鎖骨下、右を首に当て同じく20回の左右交互刺激と深呼吸、3セット目は、左を首、右をこめかみに当て20回の左右交互刺激と深呼吸、これで、からだの傾きが元に戻ります。

これは一体何をしているのか。実のところ、曲がる理由も、傾斜パルサーで良くなる理由もさっぱり分かりません。しかしながらこんなやり方で何回か治療を行うと、からだの曲がりが良くなるのです。

呼吸法の工夫

専門的なことをもうひとつ付け加えます。

実際に治療を開始してみると、深呼吸が出来ない人が結構存在することに驚かされます。深呼吸ができない人には2系統あります。

1番目は言いたいことをぐっと(喉の辺りで)堪えるという習慣をずっと続けてきた人です。その人たちが、深呼吸で息を抜く際に、鎖骨下から首のところで息を止めてしまうのです。その場合には4セットを実施した後に、喉の辺りのつまり感、不快感が残ります。これはヒステリー球として、昔からよく知られていた現象です。

この延長に、深呼吸時の激しい咳き込みや、場合によっては嘔吐反応まで生じることがあります。こんな時は、言いたいことをぐっと堪えるだけではなく、飲み込みたくないものを飲み込まされた、あるいは飲み込まされ続けたという体験を続けてきた方です。この飲み込みたくないものが、志望高校の選択から、男性の精液まで非常に幅が広いのです。

2番目は水責めにあった経験がある人です。こちらも実は結構いるのです。

ブラジル系の中年のクライアントの症例です。深呼吸をするように指示されると、「プールで頭を押さえられて水に沈められて苦しい!」という場面のフラッシュバックが起きてしまうというのです。

別の日本人の若い女性の方です。この方も深呼吸が出来ず、「なぜできないのだろう」と常々不思議に思っていたら、トラウマ治療が進むうちに、幼いころに「潜水艦」という遊びを父親にさせられていたことが分かりました。頭を上から押さえて沈められたままプールを往復泳がされるというのです。同じく風呂でも潜水艦遊びを父親から強いられていたことも分かりました。この方は父親からのサディスティックないじめを受け続けていたことを治療が進むにつれ、ぼろぼろと語るようになりました。本人はいじめを我慢し、父親の機嫌が良ければ、父親から母親への壮絶な暴力が少しでも減るのではないかと考えていた(実際にはまったく減ることはなかったが)と語っていました。

こんな場合の呼吸法は、少し息を吸って、全部はき切るという呼吸法です。

「ちょっと吸って、はいてはいてはいて、まだ吸っちゃあダメ、もっとはいてはいてはいて……」と全部はき切ってもらうと、しっかり吸えるので、そんな呼吸法をしばらく続けます。しばらくすると(結構時間がかかりますが)、徐々に普通の深呼吸が出来るようになってきます。

*

・木戸正雄、武藤厚子、光澤弘(2013):『脈診習得法(MAM)-だれでも脈診ができるようになる-』(医歯薬出版)

・Homma, I., Akai, L.:Breathing and Emotion. In Makinen, A. and Hajek, P.(Eds):Psychology of Happiness. Nova Science Publishers,pp 179-188.2010.

