¡ÚÀ¾Éð¡ÛàÌÂÁö±¦ÏÓá¹â¶¶¸÷À®¡¡³«Ëë¤«¤éÇòÀ±¤Ê¤·¤Ç¤â¡Öº£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÏº÷¡×¤Î¿¼ÁØ
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¸÷·Ê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£À¾Éð¤Ï£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë¤Ç£²¡½£³¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡££±£¹£·£²Ç¯¤ÎÁ°¿È¡¦À¾Å´»þÂå¡ÊÅö»þ£±£³£°»î¹çÀ©¡Ë°ÊÍè¡¢£µ£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó£¸£°ÇÔ¡Ê£³£¸¾¡£²Ê¬¤±¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤º³«Ëë¤«¤éÇòÀ±¤Ê¤·¤Î£±£±ÇÔÌÜ¡£¥Á¡¼¥àÆ±ÍÍ¤Ë¹õÀ±ÃÏ¹ö¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤ààÌÂÁö±¦ÏÓá¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿¼ÁØ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºà½Ð¸ýá¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¹â¶¶¤Ï£¶²ó£²¡¿£³¤ò£¸°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£¶²ó°Ê¾å£³¼ºÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ç²¿¤È¤«¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ÎÆü¤â¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¡¢ÅÀ¤Î¼è¤é¤ìÊý¤â¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²ó¤ËÀ¾Àî¤ÎµÕÅ¾£·¹æ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÌ£Êý¤¬£µ²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬£¶²ó¤Ë¤â¹ÈÎÓ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÍ×½ê¤ÇÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð³«Ëë¤«¤é£±£´»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Î¤Þ¤Þ£±£±Ï¢ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é£°¾¡£±£±ÇÔ¤Ï£±£¹£¶£°Ç¯¤ÎÂçÄÅ¼é¡Ê¶áÅ´¡Ë°ÊÍè¡¢£¶£´Ç¯¤Ö¤ê£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¤Î¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Ï£µ£¶Ç¯¡¢¸¢Æ£ÀµÍø¡ÊÂçÍÎ¡Ë¤Î£±£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö£³£°»î¹ç¡¢£²£°£°Åêµå²ó¡¢£±£¶£°¥¥í¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥×¥í£±£°Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤É¤³¤í¤«¤¤¤Þ¤À°Å°Ç¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¹â¶¶¤Î¡ÖÌ´¡×¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¹â¶¶Â¦¤È·ÀÌóÍ½Äê¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¿åÌÌ²¼¤Çà£Ø¥Ç¡¼á¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¹â¶¶¤â³ÆµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ëÅì³¤´ß¤Î£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½ÕÀè¤Î¸Î¾ã¤äÀ®ÀÓ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢Èà¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂåÍý¿Í¤¬²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Ç£²£¸ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÎðÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤Î£±Ç¯¤ÏÇ¯¤ò¼è¤ë¤´¤È¤ËÉ¾²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤è¤ê¤â£±Ç¯¤Ç¤âÁá¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹â¶¶Â¦¤ÎÆ°¤¤ò¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡²¾¤Ë¹â¶¶¤¬º£¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È·ÀÌó¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÆó½Å·ÀÌó¡Ë¤Î¥¥ã¥ó¥×¾·ÂÔÁª¼ê¤¬ÂÅÅö¤ÊÀþ¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂåÍý¿Í¤Î¼êÏÓ¼¡Âè¤Ç¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÈÇ¯Êð£³£²£µËü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£´²¯£³£¹£°£°Ëü±ß¡Ë¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÆ±Ìó£±²¯£²£¸£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£°¡á¸½¥á¥Ã¥Ä»±²¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤¬¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢º£µ¨¤Î£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤òÄ¶¤¨¤ë£³£±¾¡£±£°£¸ÇÔ¡Ê£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³Æü»þÅÀ¡Ë¤È¤¤¤¦Èá»´¤ÊÀ®ÀÓ¤ËÄÀ¤à¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Îò»ËÅªÄãÌÂ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£¹ÎÒ¡Ê£Í£Ì£ÂÁ´ÂÎ£²£¹°Ì¡Ë¤ÎÉÏÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¸£¹¡ÊÆ±£²£¹°Ì¡Ë¤È£Î£Ð£Â¤ÎÀ¾ÉðÆ±ÍÍ¤Ë²õÌÇÅª¤Ê¾õÂÖ¤À¡£Åê¼êÎÏÀ°È÷¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂç²þ³×¤¬µÞÌ³¤Ê¤³¤È¤«¤é¡ÖÂåÍý¿Í¤Î¿ÍÌ®¼¡Âè¤Ç¤Ï¹â¶¶¤Ë¤â°ÜÀÒ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄãÌÂ¤¹¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Îà¾ÝÄ§á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÂçÄãÌÂ¤¹¤ë¥·¥«¥´¤Ë°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄËÎõ¤ÊÈéÆù¤À¤¬¡¢²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¹â¶¶¤Î¥ª¥Õ¤Îµî½¢¤¬Áá¡¹¤È¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£