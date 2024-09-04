¡Ú²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¡Û¤Î9³ä¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÅ¨¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡©
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥é¥¯¥é¥¯¤È²Ô¤°¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë²Ô¤²¤º¶ìÌå¤Ë¤¢¤¨¤°¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»25Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡×ûÃÅÄ¾»Åµ»á¤Ë¤è¤ë¡¢°ìÈÖ¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¤¹¤°»È¤¨¤ë¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤Îº¹¤Ç¡¢ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤ÇÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÝ¤µ¡×¤È¡¢°ì¸ìÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÂç¤¤¯¸½¼Â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤È¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤Î·èÄêÅª¤Ê°ì¸ì¤Î°ã¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÅ¨¤ÎË¡Â§¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦
¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦
¡¡¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼ûÍ×¿ô¤è¤ê°ìÂæ¾¯¤Ê¤¯¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ú½ÐÅµ¡ÛÆïÌÚ·úÃø¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¡ÙÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡£
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤Ï¡¢Çã¤¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´õ¾¯À¤ò½Ð¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤Ä¤Î¸ú²Ì¡Ö¸ÂÄê¡×¤È¡ÖÄùÀÚ¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÂÄê¡×¤È¡ÖÄùÀÚ¡×¡£
¡¡¸ÂÄê¤ÎÂåÉ½Îã¤Ï¤³¤ì¤À¡£
¢£ ´ü´Ö¸ÂÄê¡ÊÎã¡§¤ª¿½¹þ¤Ï¡»·î¡»Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¢£ ¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÊÎã¡§¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢°ìÆü50¸Ä¸ÂÄê¡Ë
¢£ ¿Í¿ô¸ÂÄê¡ÊÎã¡§ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡Ë
¢£ »ñ³Ê¸ÂÄê¡ÊÎã¡§¡»¡»²ñ°÷¤ÎÊý¸ÂÄê¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄùÀÚ¡×¤¬¤¢¤ë¤È³Î¼Â¤Ë¹ØÇã¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡Ê²¼¿Þ¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤¢¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÊç½¸¤Ç¡¢°ÆÆâ¥á¡¼¥ë¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤«¤éÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Î¿½¹þ¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡Ê¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£ÄùÀÚÁ°Æü¤ÈÄùÀÚÆü¤Ë¿½¹þ¿ô¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡Çä¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡ÖÄùÀÚ¡×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Î¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤Ï¡¢ÊÑ²½¤òÈò¤±¤Æ¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¿´Íý·¹¸þ¤Î¤³¤È¡£¿Í¤Ï¸½¾õ¤è¤ê¹¥Å¾¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤·¡¢Æ±¤¸¿Í¤Ç¤â»þ¤È¾ì¹ç¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¡Ö¼å¤¤¡×¤È¤¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¡Ö¶¯¤¤¡×¤ÈÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶¯¸Ç¤Ê¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò³°¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¸ÂÄê¡×¤È¡ÖÄùÀÚ¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë