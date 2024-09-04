¹Åç¡¦¿¹²¼¡Ö½øÈ×¤Ç¥²¡¼¥à¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×º£µ¨¼«ÀÕ0¤ªÆÀ°ÕÍÍ¥Ù¥¤¤Ë¤Þ¤µ¤«4²ó5¼ºÅÀKO
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç1¡½5DeNA¡Ê2024Ç¯9·î3Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢3Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇØ¿®Åêµå¤ò±é¤¸¤Æ6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î5ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ÄËº¨¤Îº£µ¨ºÇÃ»4²óKO¡£ÂÇÀþ¤âÆñÅ¨¡¦Åì¤ËÄÀÌÛ¤·¡¢8²ó¤ËËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÎíÇÔ¤òÌÈ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¡¦µð¿Í¤â±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿É¤¯¤â¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¤·Îõ¤ÊVÁè¤¤¤Î²Â¶¡¢4Æü¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£
¡¡19»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£µ¨½é¤ÎÃ¥»°¿¶¥¼¥í¡½¡½¡£¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢¶ìÅê¤Ö¤ê¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£6·î12Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î5¼ºÅÀ¡£º£µ¨ºÇÃ»¤Î4²ó¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¿¹²¼¤Ï¡¢²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÇÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤«¤é¥¼¥í¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¡¢Î®¤ì¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ç¥²¡¼¥à¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡Éâ¤¤¤¿ÊÑ²½µå¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£½é²ó2»à¤«¤éº´Ìî¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È2²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦ËÒ¤Ë³°³Ñ¹â¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸±Û¤¨¤Ø¥½¥íÈïÃÆ¡£3²ó¤³¤½ÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²ó¤Ë¤Þ¤¿¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÀèÆ¬¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Îº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤È»Í»àµå2¤Ä¤ÇÌµ»àËþÎÝ¡£»³ËÜ¤ò6¡½2¡½3¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»Â¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÎÓ¤ò¿½¹ð·É±ó¤·¤¿2»àËþÎÝ¤«¤éÅê¼ê¤ÎÅì¤Ë¥´¥í¤Çº¸Á°¤Ø¡¢³á¸¶¤Ë¤â¥´¥í¤Ç±¦Á°¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ3¼ºÅÀ¤·¡¢¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤â¤¦Åì¤µ¤ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£½é²ó¤«¤é¥¼¥í¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÑ²½µå¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨2Àï2¾¡¡¢14¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿DeNAÀï¤ÇµÊ¤·¤¿ÄË¤¤¹õÀ±¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ë¡£½¤ÀµÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸¶°ø¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó8·î27Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤â7²ó2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤¿ÅÐÈÄ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ÅÅ¾¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ï¤·Îõ¤ÊVÁè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¡Ê¤ÎÅÐÈÄ¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤òÁê¼ê¤ËÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿2°Ì¡¦µð¿Í¤â±äÄ¹Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÄºÅÀ¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ê27»î¹ç¡£Ì¾ÍÀÈÔ²ó¤ò¶¯¤¯ÀÀ¤¦¼¡²óÅÐÈÄ¡¢¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿¹²¼¼«¿È¤¬°ìÈÖ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë
¡¡¢ã1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¡¦Ãæºê1²ó3¿Í»Â¤ê¢ä1·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ãæºê¤¬¡¢5²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£5·î25Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Çº´Ìî¤òº¸Èô¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢ËÒ¤òÍ·¥´¥í¤ÈÃæ¼´¤òÉõ¤¸¡Ö¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡×¡£¥ê¡¼¥°¤ò3Ï¢ÇÆ¤·¤¿16¡Á18Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£9·î¤ÎÀï¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡Ö¡Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÂÇ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤È¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£