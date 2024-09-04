¡Ö¤¤¤±¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤¢¤Ã¤¿¡×µð¿Í¥É¥é£±±¦ÏÓ¤¬¡Ö¹â£³¤«¤éÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¡×ÊÑ²½µå¤ò²ò¶Ø¤Ø¡¡
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£³Æü¡¢Ìó£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ÅÐÈÄÍ½Äê¤Î£µÆü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ±µå¾ì¤Î¼¼Æâ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡Ö¹â£³½Õ¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ±µå¼ï¤ò¿ôµå»îÅê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ç¡ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢£±µå¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç»î¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍî¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤¬¡¢»îÅê¤·¤Æ¡Ö¤¤¤±¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£»ý¤Áµå¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÈÆ±¤¸£±£´£°¥¥íÁ°¸å¤ÎµåÂ®ÂÓ¤À¤¬¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¥«¥¦¥ó¥Èµå¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÄ¾µå¤ÈÆ±¤¸ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ç¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡ÊÅêµå¤¬¡Ë³Ú¤«¤Ê¤È¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤³¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡Ë¤Ç¼è¤ì¤ì¤Ð°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£ÀèÈ¯Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈôÌö¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë