°æ¾å¾°Ìï¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¡©º£¸å¤ÎËÉ±Ò¥í¡¼¥É¡¡Ç¯Æâ¤Ë¹ñÆâ¤ÇËÉ±ÒÀï¢ª£²£µÇ¯¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤«
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£³Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Åý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î£Ô£Ê¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê£³£·¡Ë¡á¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡á¤Ë£·²ó£±£¶ÉÃ¡¢£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¡¢£´ÃÄÂÎ¤Î²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¾°Ìï¤Îº£¸å¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤Ç¼¡¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾°Ìï¤È·ÀÌó¤¹¤ëÊÆÂç¼ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¢¥é¥à£Ã£Å£Ï¡Ê£¹£²¡Ë¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÂåÉ½Åª²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë£Ô¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ä£Í£Ç£Í¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç¶¶»á¤â¼¡²ó¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆüËÜ¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ÎÏÃ¡ÊÃæÅì¡Ë¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÊý¤¬²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×¤È¹ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ï£É£Â£Æ¡¦£×£Â£Ï£±°Ì¤Î¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¡¢¸µ£×£Â£Á¡¦£É£Â£Æ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£Á£±°Ì¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥é¥à»á¤ÏÀèÆü¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¤È·ÀÌó¤·¤¿£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ÐÍèÇ¯¡¢°æ¾åÂÐÃæÃ«¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎò»ËÅª¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼Â¸½¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£