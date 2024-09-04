¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥â¥ó¥Æ¥¹·àÅª£±¹æ¤ËÂç´î¤Ó¡ÄÂ©µÍ¤Þ¤ë£ÖÁè¤¤¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ëàÅ´²¾ÌÌá²ò½ü
¡¡ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤À¡£µð¿Í¤¬£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç±äÄ¹£±£°²ó¤Ë£³¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢¼ó°ÌÉâ¾å¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡££¸²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥â¥ó¥Æ¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÍèÆü£±¹æ£³¥é¥ó¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢£±£°²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤¬Æó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÊÂÌÚ¤Ë·è¾¡ÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£±£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤¬ÇÔÀï¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¡ÊÆ±ÅÀ¡Ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¹äÏÓ¤òÍÊ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÅÓÃæ¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤Î¹Åç¤¬£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¡¢¾¡¤Æ¤ÐºÆ¤Ó¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡££°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤È¤¢¤Ã¤Æµ¡²ñ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÉ¬»à¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹çÅ¸³«¤À¤í¤¦¤¬¼«·³¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤í¤¦¤¬É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥â¥ó¥Æ¥¹¤Ëà·àÃÆá¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÂç´î¤Ó¡£¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¤ä¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â¾Ð´é¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÀµ¤Î´¶¾ð¤Ï½Ð¤·¤Æ¤â°¤¤±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤¦¤ì¤·¤¤»þ¤Ï´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£È´¤±½Ð¤»¤½¤¦¤ÇÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤âº£¸å¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£