※経済指標
＊米ＰＭＩ（確報値）（8月）22:45
結果　47.9
予想　48.1　前回　48.0

＊米建設支出（7月）23:00
結果　-0.3%
予想　0.1%　前回　0.0%（-0.3%から修正）（前月比)

＊ISM製造業景気指数（8月）23:00
結果　47.2
予想　47.5　前回　46.8

※発言・ニュース
＊シムカス・リトアニア中銀総裁
・１０月利下げの可能性をあまり見込んでいない。
・９月の利下げについては明確。
・０．２５％ポイント超の大幅利下げは可能性もかなり低い。
・これまでのところデータは予測にほぼ一致。
・大きく変わることはないだろう。