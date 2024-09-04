ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米ＰＭＩ（確報値）（8月）22:45
結果 47.9
予想 48.1 前回 48.0
＊米建設支出（7月）23:00
結果 -0.3%
予想 0.1% 前回 0.0%（-0.3%から修正）（前月比)
＊ISM製造業景気指数（8月）23:00
結果 47.2
予想 47.5 前回 46.8
※発言・ニュース
＊シムカス・リトアニア中銀総裁
・１０月利下げの可能性をあまり見込んでいない。
・９月の利下げについては明確。
・０．２５％ポイント超の大幅利下げは可能性もかなり低い。
・これまでのところデータは予測にほぼ一致。
・大きく変わることはないだろう。
＊米ＰＭＩ（確報値）（8月）22:45
結果 47.9
予想 48.1 前回 48.0
＊米建設支出（7月）23:00
結果 -0.3%
予想 0.1% 前回 0.0%（-0.3%から修正）（前月比)
＊ISM製造業景気指数（8月）23:00
結果 47.2
予想 47.5 前回 46.8
※発言・ニュース
＊シムカス・リトアニア中銀総裁
・１０月利下げの可能性をあまり見込んでいない。
・９月の利下げについては明確。
・０．２５％ポイント超の大幅利下げは可能性もかなり低い。
・これまでのところデータは予測にほぼ一致。
・大きく変わることはないだろう。