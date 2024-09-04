※経済指標

＊米ＰＭＩ（確報値）（8月）22:45

結果 47.9

予想 48.1 前回 48.0



＊米建設支出（7月）23:00

結果 -0.3%

予想 0.1% 前回 0.0%（-0.3%から修正）（前月比)



＊ISM製造業景気指数（8月）23:00

結果 47.2

予想 47.5 前回 46.8



※発言・ニュース

＊シムカス・リトアニア中銀総裁

・１０月利下げの可能性をあまり見込んでいない。

・９月の利下げについては明確。

・０．２５％ポイント超の大幅利下げは可能性もかなり低い。

・これまでのところデータは予測にほぼ一致。

・大きく変わることはないだろう。

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