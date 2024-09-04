½©Àî²í»Ë¡ÖÆó²ÊÅ¸¡×¡ÊÄ¦¹ïÉô¡Ë¤Ë£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆþÁª¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·vs.¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¡×
¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê½©Àî²í»Ë¡Ê56¡Ë¤¬¡¢Âè108²ó¡ÖÆó²ÊÅ¸¡×¡ÊÄ¦¹ïÉô¡Ë¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆþÁª¤·¤¿¡£
07Ç¯¤Ë¡ÖÀé¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿½©Àî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÃÏ¸µ°¦É²¤ÎÀ¾¾òº×¤ê¤ËËèÇ¯»²²Ã¤·¡¢Áõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚÄ¦¹ï¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£10Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÄ¦¹ï³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÌÚÄ¦Æï¸øÁü¡×¡Ê21Ç¯¡Ë¡ÖÌÚÄ¦Î¶¿Þ¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¡ÖÌÚÄ¦³¿¤È¼Ø¡×¡Ê23Ç¯¡Ë¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆó²ÊÅ¸¤ËÆþÁª¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÌÚÄ¦¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤È¥®¥é¥Õ¥¡¥Î¥³¥®¥ê¥¯¥ï¥¬¥¿¡×¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆþÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Æó²ÊÅ¸¤Ï4Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¡£
¢¡½©Àî¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡ÌÚÄ¦¹ï¤ò»Ï¤á¤Æ14Ç¯¡£Æó²ÊÅ¸¤Ë½éÆþÁª¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢º£²ó4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆþÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£½éÆþÁª¤Î¡ÖÌÚÄ¦Æï¸øÁü¡×¤ÈÍâÇ¯¤Î¡ÖÌÚÄ¦Î¶¿Þ¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â1ºîÉÊ¤Ë3Ç¯¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Æó²ÊÅ¸¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï´°À®¤Þ¤Ç¤Ë1Ç¯¤Ç»Å¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Á¤é¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤â¹Í¤¨¤Æ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤¹¤ëÊª¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï³¿¤È¼Ø¤ÎÂÐ·è¤òÄ¦¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤â¡ÖÂÐ·è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²¿¤«ºîÉÊ¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Î±Ê±ó¤Î¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¤¬Àï¤Ã¤¿¤é¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»Ñ¤òºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¸½ºß¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤ò¥Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¡¼¥ÉÎò¤Ï¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¡£¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥¤¥ó¥»¥¯¥È¡ÊºÇ¶¯¤Îº«Ãî¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖºÇ¶¯¡×¤ÏÂç¤¤µ¤ä¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥Î¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡¢Î®Àþ·Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤â°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ë¤ÏÀ¤³¦°ìÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ë¥®¥é¥Õ¥¡¥Î¥³¥®¥ê¥¯¥ï¥¬¥¿¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤Î2É¤¤Îº«Ãî¤ÏÀ¸Â©ÃÏ°è¤â°ã¤¤¡¢ËÜÍè¼«Á³³¦¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë»ö¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÄ§¤â°Û¤Ê¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃµ»¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÀï¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È°Û¼ï³ÊÆ®µ»¡É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½©Àî¤ÎÄ¦¹ï¤È¤¤¤¨¤ÐËÜÊª¤½¤Î¤â¤Î¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£²ó¤â¼Ì¼Â¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ²è²È¡¢ÃÝÆâÀ´Ë±¤¬¡ÖÆ°Êª¤òÉÁ¤±¤ÐÆ÷¤¤¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¸«¤¿¿Í¤¬»×¤ï¤º¼ê¤ò¿¤Ð¤·Êá¤Þ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÄ¶¼Ì¼Â¼çµÁ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£