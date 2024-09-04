Mrs. GREEN APPLE、「ライラック」「familie」ストリーミング上位独占 「ナハトムジーク」1億回再生突破で記録更新
9月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が週間再生数865万8492回を記録し、7月15日付から、9週連続1位を獲得。累積再生数は2億2227万7338回となっている。
【動画】映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』特別スポット映像
また、続く2位には同バンドの新曲「familie」が、週間再生数646万9134回を記録しランクイン。Mrs. GREEN APPLEが「オリコン週間ストリーミングランキング」1位・2位を独占した。
なお同一アーティストの作品が1位・2位を独占するのは、2022年10月10日付のAdo以来、1年11ヶ月ぶりで、今年度は初【※1】。
さらにMrs. GREEN APPLEの「ナハトムジーク」が、同ランキングで週間再生数109万3618回を記録し151位にランクイン。累積再生数は1億82万6327回となり、累積再生数1億回を突破した。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算19作目【※2】の累積再生数1億回突破となり、歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※3】を自己更新した。
また、 Mrs. GREEN APPLEとしては今年度に配信開始した楽曲の累積再生数1億回突破は2024年6月24日付で達成した「ライラック」に続き2作目に。今年度配信開始楽曲2作品が累積再生数1億回を突破したのはMrs. GREEN APPLEのみ【※4】となっている。
【※1】今年度は、2023年12月25日付よりスタート。
【※2】以下表を参照。
【※3】「累積再生数１億回突破作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE(19作)
2位：YOASOBI、Official髭男dism (17作)
4位：back number、Vaundy（16作）
【※4】今年度は、2023年12月25日付よりスタート。
（2023年12月25日付の集計開始日：2023年12月11日以降に配信された作品が対象）
【※2】Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧※達成順
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024/9/9付：集計期間：2024年8月26日〜9月1日）＞
【動画】映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』特別スポット映像
また、続く2位には同バンドの新曲「familie」が、週間再生数646万9134回を記録しランクイン。Mrs. GREEN APPLEが「オリコン週間ストリーミングランキング」1位・2位を独占した。
さらにMrs. GREEN APPLEの「ナハトムジーク」が、同ランキングで週間再生数109万3618回を記録し151位にランクイン。累積再生数は1億82万6327回となり、累積再生数1億回を突破した。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算19作目【※2】の累積再生数1億回突破となり、歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※3】を自己更新した。
また、 Mrs. GREEN APPLEとしては今年度に配信開始した楽曲の累積再生数1億回突破は2024年6月24日付で達成した「ライラック」に続き2作目に。今年度配信開始楽曲2作品が累積再生数1億回を突破したのはMrs. GREEN APPLEのみ【※4】となっている。
【※1】今年度は、2023年12月25日付よりスタート。
【※2】以下表を参照。
【※3】「累積再生数１億回突破作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE(19作)
2位：YOASOBI、Official髭男dism (17作)
4位：back number、Vaundy（16作）
【※4】今年度は、2023年12月25日付よりスタート。
（2023年12月25日付の集計開始日：2023年12月11日以降に配信された作品が対象）
【※2】Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧※達成順
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024/9/9付：集計期間：2024年8月26日〜9月1日）＞