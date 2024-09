スターリング、新天地アーセナルでの背番号は「30」に決定…市場最終日に電撃加入

アーセナルは3日、今夏に加入した元イングランド代表FWラヒーム・スターリングの背番号が「30」に決定したことを明かした。現在29歳のスターリングはこれまでにリヴァプール、マンチェスター・シティ、チェルシーでプレー。昨季は公式戦43試合のピッチに立って10ゴール8アシストを記録したものの、負傷の影響もあって時間の経過とともに出場機会が減少。今夏よりチェルシーの指揮官に就任したエンツォ・マレスカ新監督は、2列目に多くの選手を抱えていることから、スターリングを構想外とみなしていた。このような背景から、今夏の移籍市場最終日にあたる8月31日、“デッドラインデー”にアーセナルへのレンタル移籍加入が発表されていた。

New home. New number.



