【第176話】9月4日 公開

集英社は9月4日、藤本タツキ氏によるマンガ「チェンソーマン 第二部」第176話「二子」を少年ジャンプ+にて公開した。

第176話にてどうしてもチェンソーマンに勝ちたいという意思を明らかにするヨル。それを実現するために取った手段とは……。

次回更新は9月18日予定。現在ジャンプ+では直前話となる第175話「両の手」なども公開されている。

