【おもてニャし食堂】著者:石田万講談社

絶品の定食を振る舞う「食事処ねこやなぎ」。味は良いのに、なかなかリピーターが訪れない。その訳は無表情な店主の接客態度にあった。

本作「おもてニャし食堂」は、石田万氏による短編作品。Webアプリ「コミックDAYS」にて7月26日より配信されている。

オープン間もない定食屋さん。味はいいのに、店主の愛想は最悪。そんな店にある日ふらりと現われた猫。まるで人語を介しているようなちょっと不思議な猫が来てから、次第に店を訪れる客が増えていく。

実際にも、看板犬や名物猫に会いたいがために訪れたくなるお店は存在する。優しいタッチの作画と、どこかご近所のお店を思い出させるような作品となっている。

【あらすじ】

味は最高、でも接客がダメダメの店主が、愛嬌抜群の「招き猫」に出会って…!? Girl meets catから始まるグルメコメディ!

