【「『ONE PIECE』コミックカレンダー2025」】
9月4日 発売
価格：2,200円
【「『【推しの子】』コミックカレンダー2025」】
9月4日 発売
価格：2,420円

　集英社は、「『ONE PIECE』コミックカレンダー2025」と「『【推しの子】』コミックカレンダー2025」を9月4日に発売する。価格はそれぞれ2,200円と2,420円。

　本商品はジャンプ作品をモチーフとしたコミックスサイズの卓上カレンダーで、2024年10月から2025年12月までのマンスリーカレンダーとなっている。

　付録として、カレンダーと同じデザインの特製カード15枚も付いてくる。

　なお同日には、「ハイキュー!!」と「SAKAMOTO DAYS」のコミックカレンダーも発売される。

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