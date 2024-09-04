「ONE PIECE」と「【推しの子】」のコミックカレンダーが本日発売！ 特製カード15枚もセットに「ハイキュー!!」と「SAKAMOTO DAYS」のカレンダーも同日発売
【「『ONE PIECE』コミックカレンダー2025」】
9月4日 発売
価格：2,200円
【「『【推しの子】』コミックカレンダー2025」】
9月4日 発売
価格：2,420円
(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.
9月4日 発売
価格：2,200円
【「『【推しの子】』コミックカレンダー2025」】
9月4日 発売
価格：2,420円
集英社は、「『ONE PIECE』コミックカレンダー2025」と「『【推しの子】』コミックカレンダー2025」を9月4日に発売する。価格はそれぞれ2,200円と2,420円。
本商品はジャンプ作品をモチーフとしたコミックスサイズの卓上カレンダーで、2024年10月から2025年12月までのマンスリーカレンダーとなっている。
付録として、カレンダーと同じデザインの特製カード15枚も付いてくる。
なお同日には、「ハイキュー!!」と「SAKAMOTO DAYS」のコミックカレンダーも発売される。
★JUMP SHOP原作新商品情報★- ジャンプショップ JUMP SHOP【公式】 (@jumpshoptokyo) August 29, 2024
9/4(水)
コミックカレンダー2025が4種登場！
・『ONE PIECE』、『SAKAMOTO DAYS』、『ハイキュー!!』各2,200円(税込)
・『【推しの子】』2,420円(税込)
常設13店舗+さいたま新都心店+天王寺店+ららぽーと福岡店+JSオンライン(10時)発売https://t.co/jInvqoF4Rw pic.twitter.com/VanTc8Ujql
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