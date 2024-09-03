²Æ¾ì¤Ë¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿´é¤ò²óÉü¤¹¤ëºÇ¿·ÃÎ¼±3Ï¢È¯¡ª´é¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¼ãÊÖ¤ëÊýË¡¤ò¥«¥º¤È³Ø¤Ö¡ª
¡Ø¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡Ùº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø´é¤Î¤ªÇº¤ß°ìÀÆÄ´ººSP¡Ù
¡Ø20Âå¤«¤éÃßÀÑ¤¹¤ë¤¯¤¹¤ß¤Î¸µ¶§AGEs¤òËÉ¤°Ì´¤Î¿©ºà¡©¡©¡Ù
È©¤Î¤¯¤¹¤ß¤Î¸µ¶§¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÂÎ¤ò¤à¤·¤Ð¤ßÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Ï·²½Êª¼Á¡ØAGEs¡Ê¥¨¡¼¥¸¡¼¥¤¡¼¥º¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤Î¤ÏÅì³¤Âç³ØÇÀ³ØÉô¿©À¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¶µ¼ø¤Î±Ê°æÎµ»ù»á¡£±Ê°æ»á¤Ï¡¢ËÜÍèÂå¼Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ4½µ´Ö¤Û¤É¤ÇÇÓ¤»¤Ä¤µ¤ì¤ëAGEs¤À¤¬¡¢´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ëÃæ³Ø3Ç¯À¸¤´¤í¤«¤é¤½¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬Äã²¼¤·ÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸ÀµÚ¡£
»ç³°Àþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î»É·ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÈéÉæºÙË¦Æâ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿³èÀ»ÀÁÇ¤¬È©¤ò»À²½¤µ¤»¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡ÖÈ©¤Î¥µ¥Ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎÆâ¤ÇAGEs¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡ÖÈ©¤Î¥³¥²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÄÌ¾ï¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎAGEs¤ÏÂÎÆâ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Âå¼Õ¤µ¤ì¤º¤ËÍ¾¤Ã¤¿Åü¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È·ë¤Ó¤Ä¤È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©À¸³è¤Ê¤ÉÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤¬ÃßÀÑ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
±Ê°æ»á¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤¹¤¹¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢AGEsÍÞÀ©¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¿©ºà¤È¤·¤Æ¡¢¿åÁð¤Î¡Ø¥Ò¥·¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£¥Ò¥·¤Î¼Â¤ª¤è¤½10g¤ò0.5L¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤¿¥Ò¥·Ãã¤ò1Æü100mlÀÝ¼è¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½4½µ´Ö¤Û¤É¤ÇAGEsÍÞÀ©¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Åì³¤Âç³Ø ÇÀ³ØÉô ¿©À¸Ì¿²Ê³Ø²Ê ¶µ¼ø
±Ê°æÎµ»ù
¡Ø´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¶Ú¡ª·ÝÇ½¿Í¤Î´é°ìÀÆÄ´ºº¡Ù
²òË¶³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤¿É½¾ð¶Ú¸¦µæ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¹â¸«¼÷»Ò»á¤¬²òÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤ëÉ½¾ð¶Ú¡Ø¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¶Ú¡Ù¡£ËË¤Î¿¼¤¤ÁØ¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÉ½¾ð¶Ú¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼þÊÕ¤Î»éËÃ¤Ê¤É¤ò°µÇ÷¡£¤½¤Î·ë²Ì»éËÃ¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÈéÉæ¤¬¿¤Ó¿â¤ì²¼¤¬¤ê¡¢¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¹â¸«»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¶Ú¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ï»õ¤®¤·¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¶Ú¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«ËË¤Å¤¨¤äÊÐ¤Ã¤¿¤«¤ßÊÊ¤Ê¤É¡¢º¸±¦¤ÎÉ½¾ð¶Ú¤Î¤¦¤ÁÊÒÂ¦¤Ë¤À¤±°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê½¬´·¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â¸«»á¤ÏÀå¤ò¸ýÀè¤«¤é¹¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¡£ËèÆü·ÑÂ³¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¿·³ãÂç³ØÂç³Ø±¡ °å»õ³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê µÒ°÷¸¦µæ°÷
¹â¸«¼÷»Ò
¡Ø2022Ç¯¿·È¯¸«¡ª¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤òºî¤ë¤Î¤Ï´é¤ÎÌÓºÙ·ì´É¡ª¡©¡Ù
¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤È¤¤¤Ã¤¿È©¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÌÓºÙ·ì´É¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹°Á°Âç³ØÂç³Ø±¡ °å³Ø¸¦µæ²Ê¡¢¾·¤Ø¤¤¶µ¼ø¤Î²Ã¼£²°·òÂÀÏ¯»á¡£¿Í´Ö¤Î·ì´É¤ÎÌó99%¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÌÓºÙ·ì´É¤¬¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´é¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤ÏÄÌ¾ïÈ©¤ÎºÆÀ¸¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÌÓºÙ·ì´É¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÉºÙË¦¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢Áý²Ã¤·¤¿ÌÓºÙ·ì´É¤«¤éÇò·ìµå¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¥·¥ï¤ä¥·¥ß¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£
²Ã¼£²°»á¤Ï¡¢¾æÉ×¤ÊÌÓºÙ·ì´É¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡Ø¥·¥Ê¥â¥ó¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤Ë¾®¤µ¤¸2Ê¬¤Î1°Ê²¼ÄøÅÙ¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÉºÙË¦¤ÈÌÓºÙ·ì´É¤ÎÀÜÃå¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¹°Á°Âç³ØÂç³Ø±¡ °å³Ø¸¦µæ²Ê ¾·¤Ø¤¤¶µ¼ø
²Ã¼£²°·òÂÀÏ¯