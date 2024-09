夏が終わればハロウィン、ハロウィンといえばUSJ! 今年2024年秋も、個性豊かなゾンビたちが大集結する恒例イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が開催されますよ〜〜!!

しかも今年は、パーク史上初となるイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」も開催されるのだとか。ゾンビに追いかけられながら夜通し大人気アトラクションも体験できる(!)という、非常にカオスなイベントとなっておりますよ。

【今年の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」はどうなる?】

2024年9月6日から11月4日まで開催される「ハロウィーン・ホラー・ナイト」。主な見どころはこちら!

.僉璽中に凶悪なゾンビが大量に出没する「ストリート・ゾンビ」

歌い手Adoさんとコラボした「ゾンビ・デ・ダンス」

ハミクマ&ハミクマソウルと踊り狂う「ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ」

[初]チェーンソーマンの世界へカラダごと飛び込む「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」

[初]360度ライブ・ホラーでバイオハザードの世界へ「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」

うんうん、これぞUSJのハロウィンって感じ♪

私は『バイオハザード』シリーズが大好きなので、個人的にはバイオハザードのライブ・ホラーに興味津々ですが……あなたはどのショー&アトラクションが気になりますか?

【なんとオールナイトイベントもあるのだ】

そして、2024年10月18日夜22時から10月19日翌朝5時には、パーク初の試みとなるオールナイトイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜」が開催されることに!!

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のショー×パークのアトラクションを夜が明けるまで体験できちゃうんですよ。

ストリート・ゾンビも、ゾンビ・デ・ダンスも、真夜中だとまた違った印象に映りそう。ひと晩だけしか開催されない激レアイベントということもあり、チケットはすでにソールドアウトしています。

【ハロウィンシーズンのごはんも見逃せません】

ワクワクとゾクゾクが交錯するUSJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」。面白そうな企画が目白押しなので、例年以上に盛り上がっちゃうかも♪

ハロウィンシーズンだけのフード&ドリンクも、お楽しみのひとつです。

ポケモンと一緒に楽しめるハロウィンレストランや、ハミクマ&ハミクマソウルの特別メニュー、バイオハザードの世界を楽しめるフード&ドリンク(!)など、ここでしか体験できないラインナップをぜひ味わってみて。

参照元:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、プレスリリース(1)(2)

執筆:田端あんじ (c)Pouch

Photo:HARRY POTTER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. (s24)、Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.、© Nintendo、TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment、TM & © Universal Studios. All rights reserved.、TM and © 2024 Sesame Workshop、© 2024 Peanuts Worldwide LLC、TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment、©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.、©CAPCOM、TM & © Universal Studios. All rights reserved.、©藤本タツキ/集英社・MAPPA

画像をもっと見る