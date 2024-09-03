³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¡È°¼Ô¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿¡© ÉÝ¤¤¡©¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤¤¤ÄÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤ËÉÔËþ
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«ÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö°¤¤¥¥ã¥é¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼ã´³¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÂåÉ½Æâ¤Ç¤Ï°¥¥ã¥é¡©
º£²Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë ABEMA¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ì©Ãå¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
³ùÅÄ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼ÖÆâ¤Ç ABEMA¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¢Î¢É½¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤¥¥ã¥é¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¡£Ëè²óÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¥¥ã¥é¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È¤Î¥¥ã¥éÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
³ùÅÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ìËë¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò2¼þ¤¹¤ëºÝ¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ö1¼þ¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ùÅÄ¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤¤¤ÄÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯²¼¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤ÏÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãý¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ãý¤ê¤«¤±¤ó¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤³ùÅÄ¡£Ã¸¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë