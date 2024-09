エクシングは9月3日、本格的なカラオケを活用した配信が可能になるライブ配信/動画投稿者向けのカラオケサービス「カラオケ JOYSOUND for STREAMER」と、家庭で本格的なカラオケが楽しめるサービス「カラオケ JOYSOUND for Steam」を発表した。ともに2024年秋ごろにサービス開始の予定だ。○カラオケ JOYSOUND for STREAMERライブ配信/動画配信者のためのカラオケサービス。今回の発表では、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」内で情報を公開。あわせて、「X」公式アカウント「@joysound_skara」での情報発信を開始した。

現在のところ判明しているサービス内容は、搭載楽曲のすべてをライブ配信や動画制作などに使用できること。ほかにも、カラオケ店でおなじみの採点ゲーム、歌唱キー変更、歌詞テロップ表示機能などを搭載する。開発中の画面サービスの開始は2024年秋ごろの予定。正式サービスの開始に先立ちクローズドβテストを実施し、配信者に寄り添うサービスを提供できるよう開発を進めていくとのことだ。正式サービスリリース:2024年秋ごろ予定名称:カラオケ JOYSOUND for STREAMER販売プラットフォーム:Steam利用プラン:利用券(月額)をアプリ内で購入(一部無料楽曲も搭載予定)○カラオケ JOYSOUND for SteamSteamのプラットフォームを利用し、家庭で本格的なカラオケが楽しめるサービス。16万曲以上のカラオケが歌い放題で、毎週人気の楽曲を追加していく。追加曲数は月間で700曲、ほかにも、カラオケ店でおなじみの採点、歌唱キー変更、ガイドメロディの音量調整機能などを搭載。正式サービスリリース:2024年秋ごろ予定名称:カラオケ JOYSOUND for Steam販売プラットフォーム:Steam利用プラン:利用券(月額)をアプリ内で購入(一部無料楽曲も搭載予定)