炭火で焼き上げるさんまを無料で楽しめる！ゆりあげ港朝市協同組合「さんま祭り」

ゆりあげ港朝市協同組合は、秋のイベント「さんま祭り」を2024年9月8日(日)に宮城県名取市にて開催します!

ゆりあげ港朝市協同組合「さんま祭り」

■さんま祭り開催概要

日時 : 2024年9月8日(日)朝6時〜

会場 : ゆりあげ港朝市(宮城県名取市閖上東3丁目5-1)

参加費 : 無料

さんま配布: 約2,000匹

協賛 : 仙台中央卸売市場 株式会社仙台水産

■さんま祭り開催内容

自分で焼けば格別!海風を感じながら秋の味覚を堪能!

毎年大好評の「さんま祭り」を今年も開催。

今年は、生さんま約2,000匹を準備!

ご自身で炭火で焼き上げる、出来たて熱々のさんまを無料で楽しめます。

【お楽しみの流れ】

1. 6:00〜整理券配布開始

・お並びいただいた方へ、整理券を配布します。

・整理券は、お並びいただいた方のみ1人1枚配布します。

2. 整理券番号の放送

・トレイに乗せたさんまの準備が整い次第、整理券番号を場内で放送します。

・番号をお待ちの間に、場内の店舗でお買い物をお楽しみください。

3. 整理券と引き換えに生さんまをお受取りください

・ゆりあげ港朝市場内の特設テントにて、整理券と引き換えに焼き場へのご案内を行います。

4. 専用焼き場で、自分だけの焼き加減で

・用意された炭火焼き台で、自分好みの焼き加減に焼き上げてお召し上がりください。

【その他】

・場内店舗でもさんま販売。

・お持ち帰り用のさんまを販売しています。

【注意事項】

・整理券は数に限りがございます。

・配布した生さんまはそのまま持ち帰らず、必ず焼き場で焼いてお召し上がりください。

・火の取り扱いには十分にご注意ください。

・ゴミは専用のゴミ箱に捨ててください。

■交通アクセス

車 : JR仙台駅から約38分、JR名取駅から約15分、名取ICから約4分

電車 : JR名取駅下車後、乗合バス「なとりん号」またはタクシー

駐車場 : 無料駐車場あり(西側駐車場200台、北西側のメモリアル公園駐車場)

