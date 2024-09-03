清春×Boris、コラボレーションシングル発売決定
2024年11月30日から開催される清春とBorisのカップリングライブ「HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024」3DAYS各公演会場にて、コラボシングルが販売されることが発表された。
Borisと清春は今年3月に「”HEAVY ROCK BREAKFAST” -extra- AUSTRALIA TOUR 2024」と銘打ったオーストラリアツアーを5都市で敢行しており今回のツアーはその国内版。Borisは1990年代から海外でのツアーをスタートさせ、2000年代前半からは毎年あらゆる国でのツアーやフェス出演、枠にとらわれないアートロックとも言える音楽性と、その未知なる存在感は世界中のロックファンからメタルヘッズまでをも魅了し続ける。
シングルのタイトルは「The Hidden Bloodline（隠されていた血脈）」。内容について現時点では未発表だが、ジャケットが3種類存在すること、タイトルと数字（1,2,3）の組み合わせが確認できることから、3つの会場で販売されるシングルは同タイトルでありながらそれぞれ収録曲が異なることが予想される。
デビュー30周年を迎え、60本を超えるツアーも漸く半ばを過ぎる清春と、9月から北米30箇所以上を巡るBoris。一見異色のカップリングだが、この2つのアーティストの表現としての音楽性が共鳴し合う作品となりそうだ。
＜リリース情報＞
KIYOHARU/BORIS
『The Hidden Bloodline』【3タイプ】
発売日：2024年11月30日／12月1日／12月4日
収録内容・販売価格：未定
発売：「HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024」ライブ会場 他
＜ライブ情報＞
「HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024」
11月30日（土）SUPERNOVA KAWASAKI
12月1日（日）SUPERNOVA KAWASAKI
12月4日（水）Umeda Shangri-la
https://l-tike.com/kiyoharu/
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1501
清春 Official web site https://kiyoharu.tokyo/
Boris Official web site https://borisheavyrocks.com/
Borisと清春は今年3月に「”HEAVY ROCK BREAKFAST” -extra- AUSTRALIA TOUR 2024」と銘打ったオーストラリアツアーを5都市で敢行しており今回のツアーはその国内版。Borisは1990年代から海外でのツアーをスタートさせ、2000年代前半からは毎年あらゆる国でのツアーやフェス出演、枠にとらわれないアートロックとも言える音楽性と、その未知なる存在感は世界中のロックファンからメタルヘッズまでをも魅了し続ける。
デビュー30周年を迎え、60本を超えるツアーも漸く半ばを過ぎる清春と、9月から北米30箇所以上を巡るBoris。一見異色のカップリングだが、この2つのアーティストの表現としての音楽性が共鳴し合う作品となりそうだ。
＜リリース情報＞
KIYOHARU/BORIS
『The Hidden Bloodline』【3タイプ】
発売日：2024年11月30日／12月1日／12月4日
収録内容・販売価格：未定
発売：「HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024」ライブ会場 他
＜ライブ情報＞
「HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024」
11月30日（土）SUPERNOVA KAWASAKI
12月1日（日）SUPERNOVA KAWASAKI
12月4日（水）Umeda Shangri-la
https://l-tike.com/kiyoharu/
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1501
清春 Official web site https://kiyoharu.tokyo/
Boris Official web site https://borisheavyrocks.com/