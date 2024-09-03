¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¡¼«Ì±¡¦ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±·Ç¤²¤¿à¿Îá¤Ë»ØÅ¦¡Ö¸Å¤¤À¯¼£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£²Æü¹ð¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÆ±Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À¯¼£¡¢¡Ø¿Î¡Ù¤ÎÀ¯¼£¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÉ±ÒÁê¡¢·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡¢ÇÀ¿åÁê¡¢Ê¸²ÊÁê¡¢³°Ì³Áê¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö£³¤Ä¤Î°Â¿´¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡¢¹ñÌ±¤ò¼é¤ë³°¸ò¡¦ËÉ±Ò¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¶â»Ò»á¤ÏÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬·Ç¤²¤¿à¿Îá¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¿Î¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÉ½¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖµÁÍý¤È¿Í¾ð¤È¤«À¯¼£²È¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤à¤·¤íÁ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¸Å¤¤À¯¼£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£