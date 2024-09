名店仕込みのパスタに悶絶！ 神楽坂で今一番勢いのある若手イタリアン

神楽坂駅から徒歩1分。魚介と野菜が主役のイタリアン「イルラート」の姉妹店として「スカーリア」がオープンしました。平均年齢約30歳という若手ながら古井シェフから薫陶を受けたチームが、おいしい料理とワイン、心地よいサービスと空間を提供します。心から食を愛する人が辿り着くのはこんな店なのかもしれません。

人気店になる予感しかしない佇まい

オープン祝いの花がいっぱい!

食エリアとしてすっかり定着した神楽坂ですが、飲食店が所狭しとひしめく神楽坂下から上がり、赤城神社のある神楽坂上はその賑わいが嘘のよう。そのメインストリートから1本裏手に入ったところにあり、駅徒歩1分という好立地ながら落ち着きのある神楽坂本来の姿を感じさせてくれる場所に「スカーリア」はオープンしました。

左:石川シェフ、右:石井シェフパティシエ

入口にあふれる祝い花が、いかにこの店が注目されているかを物語ります。それもそのはず、こちらは新宿三丁目にあるイタリアンの名店「イル ラート」の姉妹店なのです。

肩肘はらずくつろげる雰囲気

店名はイタリア語で「うろこ」という意味。信頼する仲卸から自身の目利きで仕入れた魚をおいしくする店というコンセプトは、「イル ラート」の古井繁規シェフの下で修業したからこそ。「市場で最上の食材を仕入れるには目利きの仲卸との関係性が必要不可欠です。古井シェフが仲卸だけでなく和食や寿司の料理人とも情報交換しているのをそばで学ばせていただきました」と話すのはこちらを任された石川 敦シェフ。

「ベースになるのは蛤やアサリの出汁です」

石川さんは「ブラチェリア デリツィオーゾ イタリア」「ラ・ピッコラ・ターヴォラ」「オステリア・オリエーラ」といった名店で研鑽を積み、渡伊するもコロナ禍で帰国を余儀なくされ3年半「アロマフレスカ」で腕を振るい、こちらのシェフの職に就きました。「古井シェフから学んだ豊富な魚介料理を軸に『アロマフレスカ』で培った境界のないイタリアンのテクニックを駆使して自分のアイデンティティを落とし込んだ、自分にしか作れない料理を提供したい」と目を輝かせます。

上質な魚介で作る究極のシンプル料理

赤茄子とウニの冷製カッペリーニ

こちらは3,300〜13,000円のコース料理に、メニューは限られますがアラカルトも提供しています。今回はコース料理から抜粋してご紹介します。こちらは前菜の一品「赤茄子とウニの冷製カッペリーニ」です。

器もキンキンに冷やしておく

素揚げした赤茄子に蛤出汁を吸わせ、生クリームと共にパスタに和え、その上に小樽のバフンウニと穂紫蘇をデコレーションします。

パスタにもウニをまとわせている

何という複雑妙味なのでしょう。イタリアンとも和食とも言えない、しかしどこかで口にしたことのある味がいくつも重なり、今まで経験したことのない“おいしい”が口中を刺激するのです。

カウンターに座っていると、おいしい音と匂いにいやが上にも食欲と好奇心が刺激される

「トロフィエ 鮑のジェノベーゼ」

スペシャリテは手打ちのパスタ「トロフィエ」。このジェノベーゼソースはイタリアで働いていたレストランにいたジェノバ出身の料理人に教わったレシピに蛤出汁や蒸し鮑などオリジナリティをプラスしています。アーリオオーリオベースに蛤出汁のうまみと香りが相まって、馴染みのあるジェノベーゼがハッとする驚きに満ちた皿になりました。

魚は炭焼きに!

店名に表される魚介料理。本日はクエを炭火で休ませながら時間をかけてゆっくりと火入れします。「このクエは7kg超えなのでどのくらい寝かせるのが良いといった話はその魚のことを一番わかっている魚屋さんに聞いて、どういう料理にするか考えています」と石川さん。

「クエの炭火焼き 甘鯛のスープ仕立て」

そうしてイメージしたのは炭火焼きしたクエに甘鯛の骨やアラで取ったスープをかけ、クエと甘鯛を異なる調理法で上品なうまみを重ねた皿。スープを口にした瞬間、全身に衝撃が走ります。使っているのは食材と水、ほんの少しの塩だけと言われても、とても信じ難いほどふくよかな味わい。入っていないはずの甲殻類の風味を感じるのは「甘鯛が食べていたから」だそう。食材の魅力をシンプルに伝える、これぞ引き算の美学です。

素材を最大限に活かした料理とはこのこと

十分に香りを出し、スープに浸していてもカリッとした食感が残るように皮目はしっかりと焼いています。それでいて身はふっくら。この絶妙な焼き加減に言葉を失います。「魚に水分があるからです。それができる魚屋さんだから信頼できる。毎日市場でいい魚を見て魚屋さんから元気をもらえます」と石川さん。丁寧な“仕事”からしか生まれない感動的な味わいです。

若い料理人の感性が炸裂する次世代レストラン

ブーケをイメージ

ドルチェを担当する石井 亮さんは「ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン」でスーシェフパティシエを務めた逸材。リストランテで提供する美しいドルチェはお手のもの。キャラメリゼしたアーモンドとクランブルクッキーとホワイトチョコレートを練り込んで作ったクルスティアンで土台を作り、その上にマスカルポーネクリームを塗り、花びらに見立てたフレッシュマンゴーとエディブルフラワーを飾れば「マンゴーブーケ」の完成です。

「宮崎マンゴーのブーケ」

そのマンゴーブーケはエストラゴンの香りをつけたココナッツミルクソースに八角とジャスミンのジュレとマンゴーソルベを浮かべた上に盛り付けます。ザクザクしたクルスティアンやトゥルンとしたジュレにひんやりとなめらかなソルベで食感を楽しませ、ココナッツミルク、八角、エストラゴン、ジャスミンといったエスニックテイストの香りと風味が甘みにエッジを利かせます。食感、香り、味、温度がこんなにも多種多彩なのにバランスが非常に良い! 石井さんの技術の高さと舌のセンスに魅了されます。

「ドルチェはすべてオリジナルレシピです」

前職ではジェラート開発も担っていた石井さん。「僕が作るソルベは水を一切使いません。シロップを含め100%果汁です。フルーツを一番濃厚に感じられるのはソルベです。フレッシュよりもフレッシュ感のあるソルベをぜひ食べてほしい」と話します。

気軽に立ち寄ってほしい!

この店は35歳の石川さん、32歳の石井さん、他のスタッフも31歳、25歳と、平均年齢約30歳という若いチームです。「年齢が近いと、良いと思う感覚が似ているのでメニューもワインもみんなで話し合って決めています。切磋琢磨し合えるのも良い刺激になります」と言うように、フレッシュな活気に満ちています。食に長けている人だけでなく地元の人にも愛される、身近なレストランでありたいと、シンプルで誰もがおいしいと感じる料理とワインを提供し、気負いは無用の雰囲気に、今後、心から食を楽しむ人たちであふれていくことでしょう。

※価格は税込

