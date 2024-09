超高速絶叫クルーズ！ジョイポート淡路島「淡路島アドベンチャーRIBライド」モニター運航延長

ジョイポート淡路島は、7月20日から開始した「淡路島アドベンチャーRIBライド」の8月31日までのモニター乗船者が1,300人を超え、多くの方から運航延長の声があり、モニター特別料金での運航を11月30日まで延長します。

ジョイポート淡路島「淡路島アドベンチャーRIBライド」モニター運航延長

◆「淡路島アドベンチャーRIBライド」モニター運航延長の概要

運航期間 :2024年9月7日(土)〜11月30日(土)<ただし火曜日は定休日>

乗船料金 :モニター特別料金

大人(中学生以上)6,000円、小人(小学生)3,000円

(通常料金 大人8,000円、小人4,000円)

出航時間 :9:00(土日祝のみ)、10:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:00

乗船時間 :45分(福良湾、大鳴門橋、吹上浜周遊コース)

付帯サービス:無料写真サービス

乗船条件 :当社SNS等での写真掲載、当社アンケート回答

ジョイポート淡路島は、7月20日から開始した「淡路島アドベンチャーRIBライド」の8月31日までのモニター乗船者が1,300人を超え、多くの方から運航延長の声があり、モニター特別料金での運航を11月30日まで延長します。

また、この秋のモニター運航では、夏の45分間の運航に加え、大阪・関西万博を見据えてRIBの可能性をさらに探ることを目的に、ガイド付きネイチャーウォッチングクルーズや港を巡るグルメツアー、船でしか行けない海岸の清掃などを行うSDGsツアーなど、付加価値の高い企画乗船に取り組みます。

秋のモニター運航での取り組み

