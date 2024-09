ハワイ留学のすべてがわかる！HECハワイ留学支援センター『ハワイ留学フェア　2024』

HECハワイ留学支援センターは、『ハワイ留学フェア 2024』を2024年10月5日(土)にオンラインにて開催!

HECハワイ留学支援センター『ハワイ留学フェア 2024』

主催 :HECハワイ留学支援センター・Study HAWAII 共同主催

後援 :ハワイ州観光局

開催日時:2024年10月5日(土) 11:00〜15:00

開催方法:オンライン(Zoomによるオンライン配信)

対象 :ハワイ留学に関心のある方・準備段階の方・小中高校生・大学生の方とその保護者の方・社会人からシニア層の留学希望者およびハワイ研修や進学に興味のある国内の学校・教職員の方・法人・自治体様

参加費 :無料

参加予約:TEL 03-6912-8121

お申し込みした方は当日の参加方法などの詳細を別途ご案内いたします。

本フェアでは、ハワイ留学最新情報のセミナーに加えて、人気の17校の現地学校担当者とバーチャルで直接話せます。

ハワイへこれから出発される方やこれから留学を検討したいという方におすすめです!

【開催セミナー】 〜入退場自由〜

各種セミナー:4年制大学と2年制大学・語学留学・小中高留学・教育移住・ハワイ最新情報・ビザ情報など

開催時間 :11:00〜15:00

※ハワイ現地学校担当者とのバーチャルブース:13:00〜15:00

【参加予定校 17校】

<4年制大学>

ハワイ大学ヒロ校

ハワイパシフィック大学

シャミナード大学

<2年制大学>

カピオラニ・コミュニティカレッジ

リーワード・コミュニティカレッジ

ハワイ・コミュニティカレッジ

カウアイ・コミュニティカレッジ

ハワイ東海インターナショナルカレッジ

<大学付属語学コース>

ハワイ大学マノア校 HELP

ハワイ大学マノア校 NICE

マウイコミュニティカレッジ MLI

<私立小中高等学校>

ミッドパシフィックインスティチュート

ハワイプレパラトリーアカデミー

ハナラニスクールズ

セイクレッドハーツアカデミー

<私立語学学校>

グローバルビレッジハワイ

アカデミアランゲージスクール

■HECハワイ留学支援センターについて

ハワイ留学の専門コンサルティング企業として20年以上にわたり、これまで6,000名以上の方のハワイ留学をサポート。

日本国内の留学エージェントで唯一ハワイ大学 カピオラニコミュニティカレッジ内に現地サポートデスクを設置し、日本とハワイから学生の留学生活の支援を行っています。

ハワイ留学を希望する方々への情報提供、相談、出願代行、ビザ取得アドバイス、現地ハワイでの24時間サポートを提供。

HEC現地サポート最大の特徴は、ハワイの空港到着時から現地の専属アドバイザーがサポートを行い、日々の生活から学業の相談まで幅広く対応する点です。

最短1週間の短期留学から小中高・大学・大学院進学、教育移住までサポート。

