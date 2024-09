大人気サンリオキャラクター「シナモロール」初のアートブックが発売! デビューから現在までの22年を詰め込んだファン待望のアートワーク集で、シナモロール「シナモン」の魅力をたっぷりと味わって。2002年に誕生した「シナモロール」の22年を一冊に凝縮した『シナモロール アートブック』(キャラクター著作:サンリオ)が、2024年9月3日から全国の書店、オンライン書店ほかにてお取り扱いがスタート。

サンリオキャラクター大賞5年連続1位を獲得している不動の人気を誇る「シナモロール」は、遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。「カフェ・シナモン」の看板犬として活躍中♪本書では豊富なアートワーク、貴重な原画、アイデアスケッチ、歴代デザインまでを網羅。「シナモン はじまりのものがたり」や「シュクルタウン散歩」も収録した、ファン待望の決定版となっている。シナモロールらしい青と白、優しいカラーリングで彩られたページたちは、眺めているだけで癒やされる愛らしさ。デビューから多くの人を虜にしている「シナモン」のキュートさをぜひ再確認してね!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653943