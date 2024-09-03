¥¢¥¸¥¢ÇÕÅÓÃæÎ¥Ã¦¤«¤é7¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½¹çÎ®¡Ä°ËÅì½ãÌé¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿1¡Á2·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤ÎÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿MF°ËÅì½ãÌé(¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹)¤¬¹ç½É2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿3Æü¤ÎÎý½¬¤«¤é¹çÎ®¤·¡¢Ìó7¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¡£·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿°ËÅì¤Ï½µ´©»ïÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÅÓÃæÎ¥Ã¦¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¡×¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢3·î¡¢6·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈà¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ËÅì¼«¿È¤âÄ¾ÀÜ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËè²ó¡¢¡Øº£²ó¤Ï¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢(ÃæÂ¼)·ÉÅÍ¤¬(ÂåÉ½¤Ë)Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿È¾Ç¯Í¾¤ê¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²Æ¤Ï½é¤á¤ÆÂåÉ½¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î¾å½Ü¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Ï¤·¤¿¡£¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤âÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Öº£¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¡£·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿°ËÅì¤Ï½µ´©»ïÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÅÓÃæÎ¥Ã¦¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¡×¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢(ÃæÂ¼)·ÉÅÍ¤¬(ÂåÉ½¤Ë)Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿È¾Ç¯Í¾¤ê¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²Æ¤Ï½é¤á¤ÆÂåÉ½¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î¾å½Ü¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Ï¤·¤¿¡£¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤âÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Öº£¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)