¡Ö¼ýÏ¿½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤·¤Ü¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×Â¼½Å°ÉÆà¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤Î»ÄÇ°²á¤®¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥É¥ó°ú¤
9·î3Æü¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ë¤Æ¡ÖÀ¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¡×¤òÊüÁ÷¡£¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ÎÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ¯¾åÀ¤Âå¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤¬Â³¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¡Ö²¼¤ÎÀ¤Âå¡¦¾å¤ÎÀ¤Âå¤È¤Ï°ìÀ¸Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¡ª¤È´¶¤¸¤¿»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÇÚ¤È¤Î¿©»öÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·ãÏÀ¡£Ç¯¾åÀ¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¼ºÎé¡×¡ÊSUGIZO¡Ë¡¢¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¤µ¤ó¤Þ¡Ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤ÏÇ¯¾åÀ¤Âå¤ò¡Ö¥È¥¤¥ìÃæ¤ËÊ§¤¤¤¿¤¤À¤Âå¡ÊÇ¯²¼Áê¼ê¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¤¤À¤Âå¡Ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤´ÈÓ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÊ§¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â¼½Å°ÉÆà¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£É÷´Ö½Ó²ð¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼ýÏ¿Á°¤ÏÊªÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¤³¤È¤òÍºÊÛ¤Ë¸ì¤ê¤À¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂÃ¤¬Èô¤Ö¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤·¤Ü¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÂçÇú¾Ð¡£É÷´Ö¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Ê¬¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª °ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢·üÌ¿¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É÷´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÀ¾¤«¤é¤âÊª¸À¤¤¤¬¡£¼ýÏ¿Á°¤Ë¥á¥¤¥¯¼¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢É÷´Ö¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¼«Ê¬¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤ó¤À¤Í¡ª ²¶¤Ê¤ó¤«¡Ê¥á¥¤¥¯¤¬¡Ë¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤°¤Ã¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼«µÔÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¦ÊÖÅú¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬¤Þ¤¿¤âÂçÇú¾Ð¡£É÷´Ö¤Ï¡Ö¤½¤ì¥À¥á¤Ê¤Î!?¡×¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£