À¾Éð¤¬52Ç¯¤Ö¤ê80ÇÔ¤Î¶þ¿«¡Ä¹â¶¶¸÷À®¤ÏµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È11Ï¢ÇÔ¡õ14»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡½3¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯9·î3Æü¡¡¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶¥¤êÉé¤±¡¢Ï¢¾¡¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£º£µ¨80ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï6²ó2/3¤ò8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤â¡¢22Ç¯¤Ë10Ï¢ÇÔ¤·¤¿¶ùÅÄ¤òÈ´¤¯¡¢µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È11Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯13»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë10Ï¢ÇÔÃæ¤Î¹â¶¶¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢3²ó¤Þ¤ÇÌµ»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤ÈÀä¹¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¡¢À¾Àî¤Ë½éµå¤òµÕÅ¾2¥é¥ó¤òµö¤¹¤È¡¢2¡¼2¤Î6²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓ¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤ÓºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£7²ó¤âÂ³Åê¤·¤¿¤¬1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢4ÈÖ¡¦À¾Àî¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡£6²ó2/3¤ò8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦ÅÄÅè¤ËÂÐ¤·2²ó¡¢1»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç9ÈÖ¡¦ÄÓ¿¢¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£4²ó¤Ë1¡½2¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢5²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦³°ºê¤Îµ¾ÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤³¤ì¤Ç³«Ëë14»î¹ç¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢³«Ëë11Ï¢ÇÔ¡£³«Ëë¤«¤é11Ï¢ÇÔ°Ê¾å¤Ï60Ç¯¤Ë11Ï¢ÇÔ¤·¤¿ÂçÄÅ¼é¡Ê¶áÅ´¡Ë°ÊÍè64Ç¯¤Ö¤ê4¿ÍÌÜ¡£¥Ñ¤Ç¤ÏÂçÄÅ¤ËÊÂ¤Ö¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Ï56Ç¯¸¢Æ£ÀµÍø¡ÊÂçÍÎ¡Ë¤Î13Ï¢ÇÔ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨80ÇÔÌÜ¡£80ÇÔ°Ê¾å¤ÏÀ¾Å´»þÂå¤Î72Ç¯80ÇÔ(47¾¡80ÇÔ3Ê¬¤±¡Ë°ÊÍè52Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Ï71Ç¯¤Î84ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£