ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ雇用統計（7月）
予想 3.04% 前回 2.78%（失業率)
ブラジル実質GDP（2024年 第2四半期）
予想 1.0% 前回 0.8%（前期比)
予想 2.7% 前回 2.5%（前年比)
21:45
ブリーデン英中銀副総裁、ECB・欧州銀行監督機構（EBA）合同会議出席
22:45
米製造業PMI・確報値（8月）
予想 48.1 前回 48.0
23:00
米建設支出（7月）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
米ISM製造業景気指数（8月）
予想 47.5 前回 46.8
4日
1:45
ナーゲル独連銀総裁、討論会参加
※予定は変更されることがあります。
メキシコ雇用統計（7月）
予想 3.04% 前回 2.78%（失業率)
ブラジル実質GDP（2024年 第2四半期）
予想 1.0% 前回 0.8%（前期比)
予想 2.7% 前回 2.5%（前年比)
21:45
ブリーデン英中銀副総裁、ECB・欧州銀行監督機構（EBA）合同会議出席
22:45
米製造業PMI・確報値（8月）
予想 48.1 前回 48.0
23:00
米建設支出（7月）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
米ISM製造業景気指数（8月）
予想 47.5 前回 46.8
4日
1:45
ナーゲル独連銀総裁、討論会参加
※予定は変更されることがあります。