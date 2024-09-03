21:00
メキシコ雇用統計（7月）
予想　3.04%　前回　2.78%（失業率)

ブラジル実質GDP（2024年 第2四半期）
予想　1.0%　前回　0.8%（前期比)
予想　2.7%　前回　2.5%（前年比)

21:45　
ブリーデン英中銀副総裁、ECB・欧州銀行監督機構（EBA）合同会議出席

22:45
米製造業PMI・確報値（8月）
予想　48.1　前回　48.0

23:00
米建設支出（7月）
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)

米ISM製造業景気指数（8月）
予想　47.5　前回　46.8

4日
1:45　
ナーゲル独連銀総裁、討論会参加

※予定は変更されることがあります。