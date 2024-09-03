ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ雇用統計（7月）

予想 3.04% 前回 2.78%（失業率)



ブラジル実質GDP（2024年 第2四半期）

予想 1.0% 前回 0.8%（前期比)

予想 2.7% 前回 2.5%（前年比)



21:45

ブリーデン英中銀副総裁、ECB・欧州銀行監督機構（EBA）合同会議出席



22:45

米製造業PMI・確報値（8月）

予想 48.1 前回 48.0



23:00

米建設支出（7月）

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)



米ISM製造業景気指数（8月）

予想 47.5 前回 46.8



4日

1:45

ナーゲル独連銀総裁、討論会参加



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